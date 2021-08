El tenso debate entre Javier Milei, Fernanda Vallejos y Manuela Castañeira: "Te voy a aplastar"

El economista liberal y precandidato a diputado nacional, Javier Milei, protagonizó un tenso y extenso debate económico con la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, y la referente de izquierda Manuela Castañeira. Opinaron desde la deuda, la devaluación del peso, el dólar, los impuestos y el modelo económico que quiere cada uno.

Ambos estuvieron en el programa A Dos Voces que se emite por TN, donde Vallejos comenzó exponiendo sobre la situación económica alegando que partieron "de muy abajo después de lo que generó" tras el gobierno de Cambiemos y luego impactó la pandemia. "Fracasaron las recetas neoliberales en el gobierno de Mauricio Macri", agregó.

A su turno, Milei aseguró que el gobierno de Macri no fue liberal: "La única vez que se aplicó liberalismo puro fue en 1860 y en 30 años nos convertimos en un país próspero. Pero luego los radicales y los peronistas después, con su nivel de intervención estatal, han hecho las cosas distintas. No sé cuál es el problema de aceptar que los individuos son libres".

Más adelante, la legisladora del oficialismo afirmó: "Uno de los principales referentes ideológicos de los libertarios es Frederic Hayek, que apoyó la dictadura de Augusto Pinochet. Es una contradicción con la posición de libertad. Habla de la presión tributaria donde el Estado aparece oprimiendo las libertades individuales. El Estado está para ordenar la sociedad. No defienden la libertad, defienden la libertad de no pagar impuestos. Los impuestos sostienen la inversión social".

"La Argentina ha volado por los aires varias veces. El 2001 es el que recordamos con más fuerza. La Argentina cae en default en los gobiernos neoliberales y nosotros somos los bomberos", añadió Vallejos.

En respuesta, el economista liberal señaló: "El liberalismo viene de libertad. El concepto neoliberal no existe, lo inventó un marxista. Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo. La inversión pública es otra falacia. Todo lo que gasta el Estado se lo tiene que sacar por la fuerza a otro individuo. Nunca va a funcionar mejor la economía con más Estado, porque rompe la señal de precio. El Estado al 100% fue el comunismo y fue un fracaso".

Javier Milei salió a defenderse tras la acusación de plagio y cruzó al kirchnerismo

"Hay que recortar partidas donde la casta política roba. Se podría cortar la obra pública y hacer una iniciativa a la chilena. Hay mucho para cortar. Pero cuanto más ladrón, más se refugia en los más vulnerables. Hay que ir contra los políticos ladrones", continuó.

Por su lado, Vallejos dijo: "Crear nuevas clases sociales es como raro. El problema de la corrupción traspasa a los políticos, es un debate que nos debemos como sociedad madura. Hoy la Argentina tiene 500 mil millones de stock de activos externos fugados al exterior".

"La corrupción es inherente a la existencia del Estado. El Estado se financia con los impuestos. La corrupción no es inherente al sistema privado", contestó Milei. Y apuntó a la devaluación del peso: "Por otro lado, la gente trata de huir del peso, que es la moneda de los políticos argentinos. El cepo es un avance sobre la libertad de comprar dólares"

Mientras que la diputada comentó: "Los paraísos fiscales son guaridas de la corrupción internacional. Todos los estudios dan cuenta que los fondos que son sustraídos van a estos lugares. De todo eso que fue sustraído al Estado. La inexistencia del Estado es impracticable. Es como la ley de la selva. ¿Conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin ningún tipo de organización? Es un slogan, no es un cosa practicable".

En ese sentido, el economista liberal respondió: "No dije de quitarle asistencia a las personas que están en vulnerabilidad. Es parte de nuestra ética. El tema de los paraísos fiscales: si no hubiera impuestos, nadie podría estar acusando de paraísos. Los políticos guardan la plata acá porque son juez y parte. Nadie puede ser exitoso sin servir al prójimo. El Estado no somos nosotros. Yo no me como esa mentira".

"Quiere ser diputado nacional y muestra un profundo desconocimiento de las leyes y la Constitución, además de la Historia", le dijo Vallejos y Milei contestó: "Si me gané mi dinero honestamente, puedo disfrutarlo libremente sin afectar a los demás. La herencia es un regalo post mortem".

En esa línea, agregó. "No es la gente la que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Los laburantes cuando vamos a comprar pagamos el IVA, cuando percibimos nuestros salarios pagamos el impuesto a las ganancias. Los que escapan de la supuesta ‘asfixia tributaria’ son los privilegiados que tienen los recursos, para robarnos a todos los demás que sí pagamos”.

"¿Cuál es la propuesta de Milei? La nuestra es que a ese 42% de pobres en el corto plazo lo tenés que asistir y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlo a través del trabajo y la producción. Si no hay trabajo y nadie paga impuestos, parece que la solución es que los pobres se mueran, mientras que ese 1, 2 o 5% de privilegiados hacen uso de esa supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que pudieron construir con el esfuerzo de los trabajadores".

Fernanda Vallejos se quejó del "bajo" salario de los diputados: "Casi que da vergüenza"

En otro momento del debate, Vallejos manifestó: "Son libertarios e individualistas a la hora de comprar dólares pero son comunistas a la hora de pagar la deuda. El PBI viene cayendo con los gobiernos neoliberales y solo volvió a crecer con los gobiernos peronistas".

"Si yo gano en pesos, puedo consumir bananas, autos, pero no puedo consumir dólares, ¿cuál es el problema?", dijo Milei y Vallejos lo interrumpió: "El problema es que la economía argentina no genera la cantidad de dólares que un sector quiere comprar. Para que vos compres los dólares, nos endeudan a todos".

"Fernanda ya explicaste, dejame terminar, dejá de ser irrespetuosa. Sé menos maleducada, yo te dejé hablar. Acabas de decir una aberración teórica. Yo sé que te duele sentir que te voy a aplastar y te ponés a embarrar la cancha", contestó Milei.

En el programa, también estuvo la precandidata de izquierda, Manuela Castañeira, que le dijo a Milei que sus propuestas "son fascistas porque en Argentina, esa propuesta económica, sólo se puede llevar adelante con una dictadura militar. En este país, ¿cómo van a hacer para recortarles derechos a los trabajadores? El Gobierno macrista casi sale ejectado". Y luego pidió un salario mínimo de $ 100 mil pesos.

"Si los socialistas supieran de economía, no lo serían. Hacer este tipo de acusaciones de fascismo constituye un delito, pero viniendo de alguien que no sabe teoría económica no me preocupa porque no tiene ni idea del grado de insulto que acaba de lanzar. Mussolini, que era un fascista, decía dentro del Estado todo fuera del Estado nada. El fascismo también estaba formado en el socialismo".

ED