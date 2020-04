"Si Argentina cae en default se va a afectar el ritmo de salida de la crisis"

por José Busaniche

De forma virtual, la Bolsa de Comercio de Córdoba convocó al economista jefe del Banco Santander, Juan Cerruti, para conocer las referencias que desde el banco están haciendo sobre el impacto del COVID-19 en la economía local, las primeras impresiones sobre la propuesta de quita de deuda y el horizonte de un escenario de default. Antes que él, el economista Lucas Navarro había remarcado que “un resultado negativo de la negociación va a retrasar la recuperación pospandemia. Por eso es fundamental que haya flexibilidad por parte del Gobierno, para que la salida a la crisis no se dilate”.

El ejecutivo del Santander, por su parte, resaltó que la propuesta argentina es agresiva, aunque no sorprendió al mercado y reconoció que muchos agentes esperaban algo aún, más duro. “El éxito de la propuesta depende de tres aspectos. Por un lado, las condiciones de la oferta: hay una quita reducida de capital y una quita amplia de intereses, la percepción inicial es que no está tan lejos de lo esperado y que, si se puede conversar algo, es posible un acuerdo; en segundo lugar, la valuación que hace cada parte de la propuesta, y en tercer lugar, las percepciones hacia adelante, es decir, ¿la oferta garantiza el pago al hacer sostenible o ratifica la voluntad de no pago”. Y subrayó que “la oferta, así como está, es difícil que se acepte”.

La salida. En el complejísimo escenario que implica renegociar una deuda en medio de una pandemia, la posibilidad de un default por no acordar está lejos de desaparecer. ¿Qué implicaría en ese contexto? Para Cerruti, coincidiendo con Navarro, fracasar en resolver la negociación solo traerá más dolor a la reactivación de la economía real pospandemia: “Si Argentina cae en default, en los primeros 30 días no pasa nada, no nos cambia nada. Pero sí nos va a cambiar el ritmo de salida. Sin default podemos salir a buscar crédito para la reactivación, pero con default no tendremos nada”.