Después de pasar varios días recluido en la Quinta de Olivos, Javier Milei decidió pisar el acelerador a fondo. En un intento por contrarrestar las críticas mediáticas sobre su falta de exposición, el Presidente diseñó una semana maratónica que lo tendrá de cumbre en cumbre. Lejos de esquivar los flashes, el líder libertario preparó un cronograma frenético que combina gestión, política dura, foros económicos y diplomacia internacional para recuperar el control de la agenda pública y responder a los cuestionamientos.

Todo arrancó este mismo lunes con un guiño de alto impacto deportivo. En medio de las intensas gestiones oficiales para intentar que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina tras casi tres décadas, el mandatario dio el presente en la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El evento, que se desarrolla en la sede del ACA, sirvió como primera vidriera de una semana donde el oficialismo buscará marcar el ritmo político.

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Para este martes, la acción se muda a la Casa Rosada con la rosca partidaria como plato principal. Milei volverá a encabezar la reunión de Gabinete, un movimiento que obligó a retrasar la habitual conferencia de prensa oficial para las tres de la tarde. Un par de horas antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomará la posta en la Mesa Política para debatir, entre otros temas calientes, las estrategias para avanzar con la eliminación de las PASO y afinar el armado rumbo a las elecciones de 2027.

En esa misma mesa, los funcionarios también repasarán "el buen clima" con sus aliados legislativos del PRO y un desafío de primer nivel: la visita del papa León XIV. El Gobierno ya activó a los equipos de Seguridad y Cancillería para coordinar cada detalle del arribo del Sumo Pontífice, que pisará suelo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre, obligando al Ejecutivo a realizar un operativo sin margen de error.

El miércoles será el turno de volver a su zona de confort ideológica. Por la tarde, el jefe de Estado cerrará el foro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas" en el Hotel Sheraton. Rodeado de su equipo económico estrella, incluyendo a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, Milei buscará ratificar el rumbo de su gestión ante consultores y referentes liberales de toda la región.

Sin embargo, ese mismo miércoles dejará una silla vacía de mucho peso institucional. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) celebre el Día de la Industria con un acto en una planta de Malvinas Argentinas, el Presidente dejará en evidencia su tensa relación con el sector productivo. En su lugar, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, será el encargado de poner la cara y recibir los históricos reclamos fabriles.

Milei, cada vez más iracundo y también a la defensiva

Salto a Chile y un cierre picante

Sin tiempo para pausas, el jueves lo obligará a subirse al avión desde temprano para encarar una gira relámpago por Chile. Su primera parada en el país vecino será el Foro Madrid, una cumbre de ultraderecha organizada en Santiago por el laboratorio de ideas del partido español Vox.

La agenda continuará con una cumbre diplomática de alto nivel junto a Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Inmediatamente después, Milei se dirigirá al Palacio de la Moneda para concretar su tercer mano a mano con el presidente chileno José Antonio Kast, consolidando un vínculo estrecho que ambos mandatarios vienen cultivando desde marzo.

José Antonio Kast

El viernes, la gira terminará de nuevo dentro de las fronteras nacionales, pero lejos de Buenos Aires. El libertario volará hacia Puerto Iguazú para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), un evento clave que agrupa a los pesos pesados del sector.

La llegada a la provincia de Misiones promete tener su cuota de turbulencia. Los productores yerbateros ya organizaron manifestaciones para rechazar la visita y le marcaron la cancha con carteles irónicos que rezan: "Tu presencia será inolvidable". En paralelo, la tropa local de La Libertad Avanza aprovechó el viaje presidencial acercarse al gobernador Hugo Passalacqua, lanzando una plataforma digital para que los ciudadanos monitoreen en qué gasta los impuestos la provincia.

TC