Envío de armas a Bolivia: la cronología de los hechos según la denuncia del Gobierno

12 de noviembre: Jeanine Áñez toma el poder en Bolivia. Ese mismo día, la Gendarmería solicita la ampliación del material autorizado el día anterior, incluyendo 70.000 cartuchos anti-tumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de gas. La ANMaC autoriza únicamente los 70.000 cartuchos. El gas pimienta no se trataba de material controlado. En cuanto a las granadas de gas, si bien es material controlado, no consta en los registros de ANMaC ninguna autorización de salida ni tampoco ningún expediente por el cual se haya dado curso a ese pedido de autorización. También ese día, en Bolivia, la Policía Boliviana autoriza a la Embajada de la República Argentina a ingresar armamento al país, cuya cantidad y tipo no coincide con las autorizaciones solicitadas por la Gendarmería ante la ANMaC ni en la documentación aduanera. La Policía Boliviana autorizó el ingreso de sólo 3.600 cartuchos calibre 12-70; y nunca autorizó las granadas de mano ni el spray antitumulto. Esa noche, a las 23:40, parte el Hércules C-130 rumbo a Bolivia. En los trámites aduaneros, se informa la salida de 71.350 cartuchos antitumulto 12-70, además de spray gas lacrimógeno y 581 granadas de gas. Las granadas son marcadas manualmente por el personal de Aduana como “no embarcado”. Sin embargo, no se realizan los trámites que hubiesen correspondido en caso de no embarcarse esa mercadería. En el recuento de bultos finalmente embarcados se hace referencia a 177 bultos, lo que incluiría las granadas.