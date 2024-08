El equipo de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación está casi completo. Con la designación Alejandro Tamer, cofundador de Despegar, en la subsecretaría de Reforma Estatal, al economista solo le queda completar un lugar del organigrama. Los funcionarios trabajarán en una de las obsesiones de Javier Milei: el rol y la estructura del Estado. Su misión, dicen, es modernizarlo.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (ese es su nombre completo) tiene un equipo relativamente chico. Algunos de los funcionarios acompañan a Sturzenegger desde el inicio de la gestión, cuando todavía no tenía un cargo formal, como el joven economista Maximiliano Fariña o el abogado Marcelo Hernández, quienes lo acompañaron a visitar al presidente a la Quinta de Olivos en más de una oportunidad.

También hay algunas sorpresas, como el abogado Ariel Pszemiarower, que hasta hace muy poco tiempo colaboraba con el senador radical Martín Lousteau. Esta semana, además, la cartera tuvo una participación inesperada en el conflicto universitario, con la presencia de María Rosana Reggi en la reunión entre el Gobierno y los representantes de los gremios docentes.

La estructura de ministerio es relativamente chica y aún no se actualizaron todos los nombramientos en el sitio oficial.

Los secretarios del ministerio son tres personas de máxima confianza de Sturzeneger: Fariña figura en la secretaría de Transformación del Estado y Función Pública; Martín Antonio Rossi en la secretaría de Simplificación del Estado; y Hernández en la secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Transformación del Estado y Función Pública

Fariña es un economista cordobés de 29 años. Según su LinkedIn se desempeña como asesor de la Presidencia desde diciembre de 2023. De hecho, según los registros de las visitas, acompañó a Sturzenegger a Olivos en cuatro oportunidades entre enero y febrero.

Además, Fariña es profesor en la Universidad de San Andrés desde, fue asesor en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó en el Ministerio de Desarrollo Productivo entre 2018 y 2021, y fue asistente en International Monetary Fund (IMF) en 2016. En sus redes, el joven se presenta como miembro de los Scouts y "pirata", pero eliminó es descripción cuando la prensa comenzó a prestarle atención.

Fariña acompaña al ministro desde el primer día, es enomista y scout.

Fariña tendrá a su cargo la subsecretaría de Reforma Estatal, donde acaba de ser designado Alejandro Temer. Se trata de un empresario con una larga trayectoria en la que se destaca haber sido uno de los fundadores de Despegar. Por estos días tuvo todas las miradas encima tanto por la formalización de su puesto con Sturzenegger como por su rol en la dirigencia de San Lorenzo.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, anunció la salida de Néstor Ortigoza como encargado del fútbol profesional y su reemplazo por una nueva secretaría, en la que estará presente Tamer, actual vocal de la institución. La noticia generó rechazo entre quienes se oponen al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), uno de los caballitos de batalla de Sturzenegger. Es probable que, como siempre, la combinación fútbol-política siga dando de qué hablar.

Alejandro Tamer combina su trabajo en el ministerio con la dirigencia en San Lorenzo.

La subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, también a cargo de Fariña, es María Rosana Reggi. Su designación no figura como tal en el Boletín Oficial. En marzo de 2024, después de la salida de Armando Daniel Guibert y Ricardo Martín Boccacci, que respondían al exministro Nicolás Posse, fue designada como subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público en la Jefatura de Gabinete.

Según su perfil en el Latin America Leadership Program, Reggi es psicóloga y tiene una larga trayectoria en el Gobierno de la Ciudad. El viernes 9 tuvo una de sus primeras participaciones públicas como funcionaria de Sturzenegger: junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron en el Palacio Sarmiento a los representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios en el marco del conflicto salarial.

María Rosana Reggi recibió a los gremios universitarios junto al subsecretario de Políticas Unversitarias, Alejandro Álvarez.

Su presencia llamó la atención. Todavía no queda claro cuáles serán las tareas de este nuevo ministerio y la pregunta es por qué intervino en este tema. Yamile Socolovsky, de la Federación de Docentes Universitarios (CONADU) participó del encuentro y, en diálogo con PERFIL, sostuvo: “La preocupación tienen que ver con que su presencia en la paritaria universitaria pueda implicar que el gobierno esté previendo, de alguna manera, desconocer el ámbito legal de la propia paritaria y las definiciones que están en los convenios colectivos de trabajo”.

Simplificación del Estado

El secretario se Simplificación del Estado, Rossi, se presenta en su sitio web como profesor de Economía en la Universidad de San Andrés, donde se desempeña como vicerrector, y cuenta que obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford. Cuando Sturzeneger lo presentó en redes como parte de su equipo, subrayó que “es uno de los tres economistas con más citas académicas”.

El sitio El Economista hizo un recorrido por la amplísima gama de temas que investigó Rossi. Por ejemplo, en el paper “Making Maradona” analizó por qué Argentina, Brasil y Uruguay son una “cantera de cracks” del fútbol. También estudió la correlación entre el servicio militar obligatorio y la inseguridad y concluyó que este tipo de formación “aumenta la probabilidad de desarrollar antecedentes penales”. Además, hizo un trabajo en el que vinculó la caída de YouTube con el aumento del consumo de pornografía y los delitos sexuales.

Sturzzeneger presentó a Rossi como "uno de los tres economistas con más citas académicas".

En uno de sus trabajos más recientes analizó las ofertas salariales en el sector público y las capacidades de las personas que aplicaban. Cuando compartió el paper en X, Rossi escribió: "No es buena idea licuar los salarios de empleados públicos. Entiendo el trade off, con apremios fiscales. Pero es medio frustrante que no se tenga en cuenta la evidencia rigurosa en el debate público". Es probable que lo quieran leer los sindicatos de los trabajadores públicos.

Debajo de Rossi, en la subsecretaría de Desregulación, fue designado Héctor María Huici. Se trata de un abogado especializado en Derecho Administrativo que tiene su estudio con Federico Pinedo, y cuenta con una larguísima trayectoria en la función pública, sobre todo en puestos estratégicos del sector de telecomunicaciones.

En 2016 fue secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Modernización de Mauricio Macri y también legislador porteño entre 2013 y 2016 por el PRO. En los ‘90 ocupó diferentes cargos en el gobierno: fue asesor externo de la secretaría de Energía, asesor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y de la Subsecretaría de Comunicaciones, asesor externo de la secretaría General del Ministerio del Interior, entre otros.

Héctor Huici, socio de Federico Pinedo, tiene experiencia en puestos estratégicos en el sector de las telecomunicaciones.

El 26 de abril se publicó en el Boletín Oficial que había sido designado como subsecretario de Comunicaciones y Conectividad en la órbita de Jefatura de Gabinete, con Posse, un puesto estratégico para comandar el Enacom y la conectividad en la Argentina. Su desembarco en La Libertad Avanza sucedió luego del desplazamiento de Ignacio Cingolani y ahora acaba de confirmarse el último cambio, con su nombramiento el 8 de agosto en el ministerio de Sturzenegger.

También debajo de Rossi trabajará Ariel Pszemiarower en la secretaría de Calidad Regulatoria. Se trata de un abogado especializado en Derecho Laboral que, hasta hace muy poco, trabajaba con el equipo del senador radical Martín Lousteau.

Algunos de sus excompañeros todavía están sorprendidos con el giro: “Un día renunció y apareció ahí en el gobierno nacional. Todos nos enteramos por el Boletín Oficial. No es de ahora, entiendo que se incorporó desde el primer día del gobierno”, contó alguien que lo conoce.

Con poca trayectoria pública conocida, Pszemiarower forma parte de la comisión directiva del Seminario Rabínico Latino, un espacio de formación de la comunidad judía presidido por su padre, el abogado Claudio Pszemiarower.

En la órbita de Rossi queda aún por designar a la persona que esté al frente de la subsecretaría de Reformas Estructurales. PERFIL se comunicó con el vocero de Sturzenegger para saber si ya hay alguien ocupando ese lugar aunque sin nombramiento, pero no recibió respuesta.

Coordinación Legal y Administrativa

En el sitio Grupo Libertad y Democracia, el secretario Marcelo Hernández se presenta como “abogado con más de 30 años de ejercicio en Derecho Comercial”. Es profesor universitario y egresado de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), la institución fundada por Alberto Benegas Lynch (p). Además, es miembro de Apertura Republicana, el ala más liberal del PRO y formó parte de los equipos técnicos de Patricia Bullrich desde 2020.

Marcelo Hernández milita en Apertura Republicana, el ala liberal del PRO, y trabajó en los equipos de Bullirch desde 2020.

Hernández acompaña al gobierno de La Libertad Avanza desde el primer día y, al igual que Fariña, acompañó a Sturzenegger en cuatro visitas a Olivos entre enero y febrero. El 19 de diciembre de 2023, la cuenta de X Apertura Republicana felicitó al actual nuevo ministro por la elaboración del primer megaproyecto legislativo del gobierno y destacó la colaboración de Hernandez y Huici, entre otros.

Por último, debajo de Hernández fue designado Fernando Trabucco como subsecretario de Gestión Administrativa. En distintas cuentas de militantes de La Libertad Avanza, agradecen sus cursos de capacitación y liderazgo a través de Proyecto PRAX, una organización que según sus redes sociales tiene el objetivo de formar dirigentes en la provincia de Buenos Aires y ha participado de actividades con el armador bonaerense Sebastián Pareja.

Según los registros de Anses, además, Trabucco trabajó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación, y en la Defensoría del Pueblo porteña.

Después de que Milei ganara las elecciones defenestrando al Estado, al que calificó como una "asociación criminal" y de decir que su misión es "destruirlo desde adentro", el equipo de Sturzzeneger comienza a dar sus primeros pasos. El tiempo dirá a qué le llaman "transformación" y "modernización".

