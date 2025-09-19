Escándalo de los audios: se confirmó que Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia

La investigación por el supuesto cobro de coimas que salpica a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem volvió a complicarse al conocerse la noticia de que Diego Spagnuolo, exdirector de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), eliminó mensajes de su teléfono celular antes de dárselo a la Justicia.

Según el portal A24, además de esta acción, que podría complicar seriamente su situación procesal, los especialistas también detectaron que Spagnuolo trató de entrar a su cuenta de WhatsApp usando otro dispositivo con el objetivo de borrar o modificar pruebas que podrían comprometerlo.

Escándalo de los audios: Fernando Cerimedo aseguró que Javier Milei y Sandra Pettovello sabían de las coimas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al informe presentado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), se consiguió obtener datos del celular secuestrado a Spagnuolo, pero los expertos anunciaron que previamente se había borrado información fundamental y, además, se detectaron varios intentos del libertario, el jueves 21 de agosto, para recuperar su cuenta de WhatsApp. Al día siguiente, la policía allanó su casa.

El exfuncionario de LLA estaría estudiando evaluando ser declarado arrepentido, pero, por ahora no cuenta con abogado defensor, tras la renuncia de los dos letrados que lo representaban.

Diego Spagnuolo con Javier Milei

Qué se sabe, hasta ahora, del caso ANDIS

La Justicia decidió levantar este jueves 18 de septiembre el secreto de sumario sobre la causa que investiga supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Gracias a esta medida, las partes podrán ver el expediente.

De esta forma, quedará clara cuál es la situación procesal de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el asesor Eduardo “Lule” Menem. Pasó un mes desde que se conocieran los audios donde Spagnuolo habla de un entramado de corrupción en el que estaría implicada la hermana del presidente y el primo de Martín Menem.

En esos audios, el exfuncionario explicaba cómo se manejaba, supuestamente, todo el sistema de “retornos”: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos”.

A continuación, hablaba de la hermana del presidente y el porcentaje que cobraría: “A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

La Justicia federal investiga más de 600 contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker

La investigación, a cargo del fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, también incluye declaraciones, registros a viviendas privadas, y pericias realizadas a celulares y computadoras. Por ejemplo, el 12 de septiembre, la Policía secuestró 80 mil dólares y 2.000 euros de las cajas del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hasta ahora, se sabe que están implicados Spagnuolo; su segundo, el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker junto a su padre, Eduardo, dueños de la droguería “Suizo Argentina”.

Emmanuel Kovalivker

Los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron a la defensa del exfuncionario por “motivos personales”.

HM/DCQ