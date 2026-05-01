Escándalo en Tierra del Fuego: la Legislatura derogó la reforma constitucional que impulsa Melella

La Legislatura de Tierra del Fuego derogó, minutos antes de las 4 de la mañana del viernes, el decreto del gobierno provincial que convocaba a la población a votar una reforma parcial de la Constitución local el próximo 9 de agosto. El dictamen había sido aprobado por el mismo cuerpo en 2023, pero a la hora de la votación este viernes, el resultado fue negativo y eso desató un escándalo político mayúsculo en la isla, y el gobernador Gustavo Melella ya anticipó que recurirá al veto e insistirá en la convocatoria electoral.

El objetivo de la reforma era impulsar límites a las reelecciones indefinidas, el fin de los cargos vitalicios y un tope salarial con el sueldo del gobernador como máximo, entre otros puntos.

La reforma constitucional, que abarca más de 70 artículos, fue aprobada el 13 de diciembre de 2023, cuando la Cámara ya tenía su conformación actual. Se promulgó 16 días después y el gobernador convocó a elecciones para el 10 de noviembre de 2024, pero legisladores del bloque Somos Fueguinos judicializaron la medida y lograron frenarla.

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Tras un extenso proceso judicial, el 5 de agosto de 2025 el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego habilitó la convocatoria para avanzar con la reforma de la Constitución. En una sentencia de 81 páginas, el máximo órgano judicial provincial consideró válida la convocatoria, rechazó los cuestionamientos sobre los plazos fijados para la elección y desestimó el resto de las impugnaciones.

En ese fallo, además, el Superior Tribunal ordenó al gobernador fijar una nueva fecha electoral mediante decreto dentro de un plazo de 210 días. Antes de que venciera ese límite, el miércoles pasado, Melella oficializó la convocatoria y estableció que los comicios se realizarán el domingo 9 de agosto.

“El 9 de agosto, cada fueguino y fueguina va a poder elegir quiénes van a escribir la Constitución que nos merecemos. Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley. Esto es de todos. La reforma la construimos juntos, con las voces de nuestra comunidad. Tierra del Fuego tiene futuro, y ese futuro empieza el 9 de agosto”, posteó el gobernador.

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A Gustavo Melella se le vence el mandato en 2027 y no puede reelegir. Para sectores de la oposición, la jugada incluía la posibilidad de habilitar una reelección más, aunque el mandatario lo niega.

Además, la derrota del oficialismo fueguino frente a La Libertad Avanza en las últimas elecciones profundizó el distanciamiento con La Cámpora, hasta hace poco uno de sus principales aliados.

En ese escenario, la interna del peronismo fueguino terminó por romper el acuerdo político que había sostenido la reforma y empujó su derogación en la Legislatura.

Como respuesta, en el oficialismo sostienen que el proceso constitucional ya está en marcha y anticipan que vetarán la derogación para sostener la convocatoria.

RG