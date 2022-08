Escrache en la Rosada | Luis D’Elía fue increpado antes de ingresar al acto de asuncion de Sergio Massa

Durante la tarde del miércoles, momentos antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, el dirigente social Luis D’Elía sufrió un escrache por parte de un grupo de manifestantes que se encontraban apostados en la puerta de la Casa Rosada.

Al igual que otros personajes de la política nacional, Luis D’Elía recibió muchos insultos al intentar ingresar a la casa de Gobierno. Los manifestantes le gritaron, entre otras cosas, “chorro”, “ándate a Cuba” y, a modo de provocación uno de ellos lanzó: “hacete el picante ahora”. Ante esto, el dirigente social se limitó a continuar su camino sin responder.

Otros escraches a políticos

Cabe recordar que, en el marco del mismo evento, Pablo Moyano también fue el foco de distintas críticas de las personas que se encontraban en la puerta de la Rosada. El referente de Camioneros escuchó los gritos furiosos que decían: “Se robaron todo”, “Andá a trabajar”, “Basura”, “Rata”, entre otros. Además, algunas personas le recriminaron cuestiones relacionadas a Independiente y le pidieron que se vaya del club. Moyano, por su parte, se limitó a mirar a los manifestantes y sonreír ante su paso frente al tumulto, desde el que lo filmaban y seguían de cerca.

Antes de esto, el martes 2 de agosto Juan Grabois recibió un ataque verbal parecido, en las afueras de la Cámara de Diputados, mientras se dirigía a la renuncia de Sergio Massa como presidente de la Cámara baja y la sucesión de Cecilia Moreau. El líder social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue perseguido y filmado durante varios metros y, entre muchos otros insultos, le dijeron: “¿La sangre de quién va a estar en la calle? Forro. ¿Estás orgulloso de los saqueos? Se está cagando de hambre la gente. Andate a Cuba hijo de puta. ¿Querés empobrecer a la gente? Nos mantenés a polenta”.

Otra de las dirigentes políticas ‘escrachadas’ fue Patricia Bullrich. Quien, el día lunes, fue abordada por un grupo de personas en la Plaza Sarmiento de Ramos Mejía. Allí los manifestantes llegaron con carteles que rezaban “No al cierre de la causa de Santiago Maldonado” y “Basta de impunidad”. Cabe recordar que esta semana se cumplieron cinco años de la muerte de Maldonado, que estuvo 78 días desaparecido luego de ser reprimido por Gendarmería en la comunidad Pu Lof, en medio de una protesta. Bullrich era la Ministra de Seguridad por entonces y su figura quedó altamente cuestionada por la muerte del joven.

Los manifestantes le dijeron: "¡Andate borracha!", "¡No tenes vergüenza!" y otros insultos más graves, que se registraron en un video de unos dos minutos. Al respecto, Bullrich aseguró que quienes la insultaban habían sido enviados por el intendente local. “Vino una banda mandada por Espinoza para echarnos. Pero no nos echan. Yo me quedo, me quedé con los vecinos y, digan lo que digan, nosotros seguimos adelante porque vamos a gobernar la Argentina y La Matanza”, explicó luego del escrache. Luego, a través de las redes sociales dijo: "Fui a La Matanza y quisieron impedirme hablar: ¡A MÍ NO ME CORRE NADIE!".

MAR / fl