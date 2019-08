Espert también pidió a Macri un "gesto de grandeza" y que "deje de pensar en la elección"

El candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, pidió este jueves al Gobierno nacional que tenga "un gesto de grandeza" y "deje de pensar en la elección" general del 27 de octubre, de modo que pueda "plantear las cosas que van a tener que hacerse en el próximo gobierno, sea quien sea el ganador".

A su vez, criticó las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri este lunes para afrontar la crisis económica producto de la fuerte devaluación, ya que "solo atacan las consecuencias de la mala política económica, y no las causas".

"Lo que se requiere a gritos es que el gobierno deje de pensar en la elección y que haga las cosas que hay que hacer", dijo Espert en una entrevista con radio Mitre.

"El gobierno debería asumir que tiene prácticamente perdida la elección y tener un gesto de enorme grandeza para empezar a plantear las cosas que van a tener que hacerse en el próximo gobierno, sea quien sea el ganador", afirmó el economista liberal.

Al respecto dijo que debería llamarse a "tres reformar económicas centrales", que incluyan acuerdos de libre comercio, una reestructuración del gastos del Estado y terminar con las leyes laborales actuales.

"Las medidas del Presidente solo atacan las consecuencias de la mala política económica, que trajeron una crisis muy fuerte el año pasado, y no las causas", criticó el economista liberal, al tiempo que se lamentó de que "ahora ya no hay más margen para no cumplir con el acuerdo con el fondo".

Sobre el tiempo que queda hasta las elecciones generales del 27 de octubre y el eventual traspaso de mando el 10 de diciembre, analizó que "a pesar de que Alberto Fernández es un competidor" es importante "tener cuidado" y no "insistir con la estrategia del miedo que no dio resultado en las elecciones del domingo".

"Inflaron la grieta y la polarización y lograron que casi el 80 % votara adentro de la grieta, pero se equivocaron en la composición. Creyeron que empataban o ganaban por poco y perdieron de manera significativa", analizó Espert.

Y agregó: "A la larga, por más alquimias de márketing que se hagan, hay realidades económicas que son un tsunami. Era imposible ganar las elecciones en recesión, con alta inflación y 4,5 millones de pobres más".

Por último, señaló que, en caso de que Alberto Fernández sea finalmente electo presidente, "el valor de los partidos que quedamos en competencia será enorme" ya que tendrán "la obligación de mantener la discusión de políticas económicas en el lado de la sensatez".

En las PASO del domingo, Espert cosechó el 2,18 % de los votos afirmativos en todo el país, quedando así en quinto lugar detrás del Frente NOS (2,63 %), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2,86 %), Consenso Federal (8,22 %), Juntos por el Cambio (32,08 %) y el Frente de Todos (47,65 %).

