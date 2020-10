Espionaje ilegal: Darío Nieto habló 20 minutos y presentó un escrito

Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, fue indagado por la justicia federal de Lomas de Zamora, en el marco de la investigación por espionaje ilegal a políticos de la oposición y oficialismo, sindicalistas, referentes de movimientos sociales, de la iglesia católica y hasta periodistas.

Nieto hizo una breve exposición, no respondió preguntas y antes de comenzar la indagatoria, presentó un escrito de dos páginas.

Durante los casi veinte minutos en los que habló desde el despacho de su abogado, a través de la plataforma zoom, negó las acusaciones en su contra, aseguró que no tenía vínculo de confianza con Susana Martinengo, ex empleada de Casa Rosada durante el macrismo y acusada en el caso, al tiempo que desligó a Macri de cualquier pedido de informe de inteligencia.

Este jueves y viernes deben declarar en indagatoria Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex directores de la AFI macrista. Ambos ya están procesados, embargados y con prohibición de salida del país en la causa que corre junto a esta y tiene como eje central el espionaje al Instituto Patria y el domicilio de CFK.

La semana pasada Nieto recusó al juez del caso, Juan Pablo Augé, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, por entender que no eran imparciales en el caso. En ese sentido volvió sobre ese punto en su escrito, en el que planteó que la indagatoria era nula por entender, que Augé "carece de competencia territorial" para entender en el caso.

También planteó la nulidad de las pericias realizadas a su celular, por considerar que hubo "violación a la cadena de custodia" del aparato que le fue secuestrado a fines de junio pasado.

Comparto el video de mi declaración porque es lo más transparente y honesto que puedo hacer para que se sepa la verdad. Son 20 minutos donde explico cada una de las acusaciones que se me hacen y respondo punto por punto el dictamen de los fiscales. https://t.co/UJ2tDe1ml6 — Darío Nieto (@DaroNieto) October 6, 2020

Habló de "alteración y manipulación de su contenido - de la totalidad de la información y supuesta evidencia digital obtenida, por lo que sin perjuicio de destacar que la misma no resulta relevante ni dirigente sobre la falaz construcción fáctico jurídica efectuada por los fiscales (recusados) en mi contra, no haré referencia verbal alguna a los cargos aludidos en el dictamen que requiere mi declaración a este respecto". Y sobre esos puntos volvió en su exposición, vía zoom, por la pandemia que azota al país.

Cómo fue su exposición oral

En el comienzo, Nieto contó que es Licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que vive en un departamento que compró con un crédito.

Dijo que actualmente trabaja sigue trabajando con Macri y que desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, fue su secretario privado, pero que además, entre 2017 y 2019 subsecretario de Asuntos Presidenciales.

Al hablar de su función trabajando con el ex presidente terminó resumiéndolo en: "Básicamente lo acompañaba día a día".

Luego explicó que desde febrero de 2017 tuvo un grupo de 125 personas a su cargo, dividido en tres tres áreas bajo su secretaría. Fue entonces cuando se refirió a Susana Martinengo, la ex funcionaria procesada en el caso en el que incluso llegó a estar detenida.

"Mi relación con Martinengo era absolutamente profesional, de hecho yo la conozco directamente en Casa Rosada, no la conocía de antes", detalló. Agregó que ella ya trabajaba en documentación cuando él asumió,

Aseguró que la relación entre ambos no era de confianza y que él hablaba con ella una vez cada dos meses. "Era una persona más de los 125 empleados, sin cargo ni firma. Esa es mi relación con ella", recalcó. Incluso buscó detallar la distancia "fisísca y jerárquica", entre ambos y dio cuenta de los cargos que había entre ambos.

No conocía a Susana Martinengo. No conozco a ninguno de los imputados en la causa.

Sobre las acusaciones que tengo en su contra aseguró: "jamás Susana Martinengo me dio algún informe de Inteligencia, no conozco a ninguno de los espías imputados en la causa. Nunca supe de las supuestas reuniones de Martinengo en Casa Rosada, con los espías". Tras lo que agregó que "nunca Mauricio Macri me pidió ningún tipo de informe de inteligencia".

Luego se refirió a los peritajes a su celular, secuestrado en su allanamiento, a fines de junio pasado. "Dí mi clave en el celular (a la justicia), se hicieron dos peritajes y no me avisaron. Se filtraron supuestos mensajes de mi celular a medios oficialistas", enumeró.

Tras lo que aseguró que el Informe pericial fue firmado por todos los peritos diciendo que el aparato había sido manipulado. Fue entonces cuando hizo referencia a que había habido un cambio de disco rígido y que el un mensaje que aparece entre él y Majdalani, fue cuando el celular ya se encontraba en manos de la justicia. "Evidentemente alguien metió mano en el celular para poner evidencia contra mí. Están admitiendo como prueba valida contra mí prueba manipulada", sostuvo.

Nunca Mauricio Macri me pidió ningún tipo de informe de inteligencia

Luego se refirió a los mensajes de Martinengo y los espías involucrados en el caso, que devinieron en su involucramiento en el caso. "Fue un atropello mandar a allanarme por esos mensajes. A mí casa, a la de mis viejos, que son personas de riesgo de Covid. Se llevaron compus, celulares, no devolvieron nada", agregó. En varios tramos hizo referencia a la "mala fe" del dictamen fiscal. A la vez que detalló cómo fue, según él el allanamiento en su contra, y explicó cuál fue su proceder, que fue objeto de señalamientos de la justicia por posible entorpecimiento.

Sobre el final insistió: "nunca Susana Martinengo me dio ningún tipo de informe inteligencia, Nunca Mauricio Macri me pidió un informe de inteligencia, no conozco a espías imputados y no supe de esas supuestas reuniones de espías con Susana Martinengo".

Tras la declaración indagatoria de Nieto la justicia espera las de Majdalani, este jueves, y la de Arribas, planificada para este viernes, luego de lo cual tras diez días hábiles comenzará a definirse la situación procesal tanto de ellos tres como las de los más de veinte ex agentes y empleados cuyas ampliaciones de indagatoria se realizaron a lo largo del mes de septiembre.

CD/MC