A punto de ser indagado, el secretario de Macri apunta contra el juez y los fiscales

A cuatro días de su indagatoria, Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, presentó ayer un pedido de recusación contra el juez y los fiscales de la investigación por espionaje ilegal en Lomas de Zamora. Nieto está acusado en el expediente en el que se investigan maniobras de espionaje contra políticos tanto de la oposición como del oficialismo, sindicalistas, miembros de la iglesia católica, dirigentes sociales, y periodistas, entre otros. Entre los afectados en el caso, la mayoría de los cuales se convirtieron en querellantes, están desde CFK hasta Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Florencia Macri, hermana del ex mandatario, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Nieto está citado a indagatoria para este martes a la mañana, en una declaración que se concretará vía zoom, en el marco de la pandemia que golpea al país desde marzo pasado. La misma quedó confirmada en una resolución del juez del caso, Juan Pablo Augé, conocida a última hora de ayer. En tanto que para el jueves y viernes están previstas que se concreten las citaciones de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, la ex cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, quienes ya fueron procesados por Augé en el tramo de la investigación que tiene que ver con maniobras de Inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio personal de Cristina Fernández de Kirchner, en agosto de 2018, cuando esta última era senadora nacional. En ese marco, además, Arribas y Majdalani, también tienen dictada la prohibición de salida del país y fueron embargados por orden judicial.

Los pedidos de recusación de la defensa de Nieto apuntaron a Augé, y a los fiscales, Cecilia Incardona y Santiago Eyerabide, por considerar que no son imparciales en su proceder, y que actúan “convalidando vicios groseros de procedimiento” al tiempo que, según se sostuvo desde la defensa, no respetan las garantías de defensa en juicio de Nieto.

Nieto fue allanado en su domicilio del barrio porteño de Palermo, a fines de junio, poco después de que su nombre apareciera por primera vez en el caso. Así quedó alcanzado en la trama en la que fueron detenidos y luego excarcelados una veintena de agentes que pasaron por la AFI. Así como también la ex funcionaria que dependía del área de Nieto, Susana Martinengo, quien ya fue procesada en el caso, en el que incluso llegó a estar detenida, por disposición del primer juez a cargo de la investigación, Federico Villena.

Martinengo y todos esos agentes están siendo indagados nuevamente en la ampliación de este tramo del caso, desde comienzos del mes pasado, luego de que el 20 de agosto el juez Augé hiciera lugar al pedido de Incardona y Eyerabide.

Para la recusación del juez y los fiscales, la defensa de Nieto se basa en dos puntos principales. Por un lado que la pericia del celular no puede ser tomada como prueba válida porque aseguran que no les avisaron del día, hora y lugar en que se iba a hacer, para que pudiera estar presente y corroborar que se respetara la cadena de custodia, pero que sí pudieron participar los peritos de CFK. Al tiempo que agregaron que se hicieron dos aperturas del celular, que habrían arrojado al menos dos irregularidades.

Por otro lado, el juez Augé rechazó ayer tener como querellante en el caso al ex Director de Operaciones de la Inteligencia local, Antonio “Jaime” Stiuso, quien lo había pedido luego de que trascendiera que en uno de los allanamientos producidos en el caso se encontró la carpeta con su legajo en el organismo.