“Estamos en una segunda vuelta y vamos a mejorar”

por Mariano Confalonieri

Gisela Marziotta es candidata a vicejefa de Gobierno del Frente de Todos. Acompaña en la fórmula a Matías Lammens, que irrumpe en la política pero tiene su origen en el mundo del fútbol, como presidente de San Lorenzo. Se podría decir que Marziotta es casi tan outsider, aunque no tanto, porque ya fue candidata en 2017 a legisladora. La periodista, que trabajó en varios programas de TV, visitó PERFIL y en una entrevista repasó la elección de agosto y vaticinó que el Frente de Todos ganará la elección porteña junto a Lammens.

— ¿Por qué crees que en 2015 la gente acompañó a Mauricio Macri y no al peronismo?

—El discurso de campaña de 2015 era muy tentador para mucha gente. Lo que decía Macri era que lo que estaba bien no se iba a tocar y que se iba a cambiar lo que estaba mal. Si te decían eso, por qué no lo ibas a creer. La gente creyó y es lógico. En estos cuatro años la gente no solo se dio cuenta de que le mintieron sino de que está viviendo las consecuencias de la mentira.

—¿Ahora la gente votó contra Macri?

—La gente no votó contra Macri sino en defensa propia. Se fue deteriorando la calidad de vida de la mayoría. Nadie está mejor con Macri.

—¿Por qué el macrismo tuvo tres períodos de respaldo en la Ciudad?

—Porque estuvo acompañado de una política económica nacional que hacía que las cosas estuvieran mejor. La gente tenía trabajo. Podía elegir a dónde mandar a sus hijos a la escuela. Hay mucha gente que ya no puede pagar la prepaga, que necesita de la salud pública.

—¿Larreta se quiere separar de Macri?

—Larreta es PRO explícito, profundizó al macrismo. La mayor cantidad de pibes afuera de la educación se produce con Larreta, la distorsión de prioridades queda más en evidencia.Le preocupa mucho más una maceta en una esquina que las 7.200 personas en situación de calle.

—¿Gana el Frente de Todos en la Ciudad?

—Estamos en una segunda vuelta. Y creo que vamos a mejorar la elección que hicimos. Vamos a crecer. Hay mucha gente que a Matias y a mí no nos conocen todavía.

—Estuvieron en discusión los cambios de opinión sustanciales de algunos medios y periodistas que apoyaron al gobierno de Macri y ahora lo critican ¿Cómo ves estos cambios?

— Bienvenidos si empezaron a darse cuenta de algunas cosas. Celebro si la autocrítica es genuina y real. Lo que terminó pasando es que fue tan contundente cómo se impuso la realidad que no dejó posibilidad de mirar para otro lado.