Estanislao Fernández , "Pikachu hot" y una reflexión sobre "el hijo de"

por Carlos Piro

Me gusta el estilo de Estanislao Fernández, también llamado “Dyhzyx” y más conocido fuera de su ámbito de pertenencia como “el hijo de Alberto Fernández”. Lo siento, tengo que reconocer que no sería “sujeto noticioso” fuera de sus intervenciones artísticas si no fuera hijo del candidato presidencial del Frente de Todos, en un medio con el foco en la política y la economía, aunque como todos estamos evolucionando y cambiando nuestro perfil y nuestras audiencias.

Tiene un estilo libre, provocador, transgresor, creativo, difícil de definir (una manera de encasillar, obviamente) para quienes no participamos de su cultura. El tipo corre los límites, y eso me gusta a mí, y a la editorial para la que trabajo.

Haberme catalogado como "pikachu hot", o sea, haberme sexualizado de tal forma para intentar ensuciar a un candidato, por parte de UN MEDIO HEGEMONICO, o sea, UNA EMPRESA QUE GANA MILLONES, fue de las peores cosas que me hicieron en la vida. Lastiman y se escudan en su oficio. — 👽𝕯𝖄𝕳𝖅𝖄 👽 (@dyhzyx) September 30, 2019

Así, un domingo a la tarde, publicamos una noticia sobre su participación en la Comic Con y su llamativo look: una suerte de Pikachu pero flaco, feminizado, con cintura afinada y un gran escote. O sea, que al personaje animé japonés, le agregó sensualidad femenina, que a la hora de titular, sinteticé en la palabra “hot”. Entendí que a los lectores de perfil.com les interesaba la noticia y definí en el título la elección del look del protagonista.

Alberto Fernández se refirió a su hijo cosplayer y drag queen: "Estoy orgulloso de él"

Lo que menos me iba a imaginar es que el propio Estanislao se iba a enojar como se enojó. Estamos muy, muy lejos de querer atacarlo. Justo él, provocador y libre, enojarse por una nota que lo muestra de manera respetuosa y que refleja varias de sus actividades. Es más, en la nota en cuestión, reprodujimos una frase que dijo ante Página 12: 'acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme'. Celebro que estemos en una sociedad lo suficientemente evolucionada como para que no se haya terminado su carrera por la posición de su padre.

En perfil.com y en la revista Noticias hemos reflejado sus actividades por novedosas con profundo respeto y lamentamos que se haya sentido mal. Nuestro oficio se trata de contar las cosas que pasan en la Argentina y lo que le pasa y lo que hacen las personalidades que la conforman. En este sentido, intentamos reflejar todas las voces y todas las actividades de interés para nuestros lectores, por eso, reflejamos su enojo contra nosotros y nos encantaría que nos brinde una entrevista para charlar mano a mano, que escriba una columna o hagamos una producción de fotos con lo que nos quiera mostrar. Sería una excelente manera entender que estamos en la misma vereda: la de la libertad.

CP/MC