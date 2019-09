Esteban Bullrich defendió a Macri de los dichos del arzobispo de Salta: "No era solo para él"

Luego de que el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, enfrentara a Maurcio Macri por la pobreza, el senador oficialista Esteban Bullrich intentó defender al presidente, al considerar que "sería un error creer que el mensaje fue solamente" para el mandatario. "Has hablado de la pobreza, llévate el rostro de la pobreza", le había recriminado el religioso durante la celebración de la Virgen del Milagro.

Macri viajó a la provincia de Salta para participar de la tradicional Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, que se realizó en la capital de aquel distrito, donde estuvo acompañado por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Allí el arzobispo Cargnello le agradeció su presencia y le aseguró que llegó "a un buen lugar", ya que fue "a encontrarse con el Señor". Sin embargo, también le recordó: "Cuando usted empezó (su Gobierno) dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir a Salta ahora?".

"Por eso Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de la pobreza. Son dignos, son argentinos, son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas ante ellos", agregó. El religioso también manifestó: "Salta le da rostros a la pobreza. Desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno de los peregrinos que cada vez son más. Ayer veía a los mineros, son gente humilde, que trabaja en situaciones de inclemencia para darle riqueza a la república".

Consultado por los dichos del arzobispo, Bullrich consideró que "sería un error creer que el mensaje fue solamente a Mauricio Macri "porque también "mencionó a todos los políticos que estábamos ahí y dio un ejemplo de los mineros".

"Dijo que cuando hay una marcha va el dueño de la mina, el gerente y los mineros. Y también dijo que en esa unidad tal vez está la solución", argumentó el legislador en diálogo con Debo decir, ciclo que conduce Luis Novaresio en América.

El arzobispo de Salta a Macri: "Hablaste de pobreza cero, llevate el rostro de la pobreza"

"Fue muy claro el arzobispo marcando la deuda que tenemos. Nos hacemos cargo que no resolvimos el problema, pero no lo pudimos resolver desde la vuelta de la democracia. Marcó que no pudimos resolverlo porque no nos unimos", insistió Bulrrich. Ante el cuestionamiento de los datos de pobreza de este Gobierno, respondió: "A mi me dar vergüenza trabajar como político en un país que tiene 30% de pobreza, y trabajo permanentemente para eso".

DR/FF