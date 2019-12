El enviado de Donald Trump se reunió con Alberto Fernández y le dio apoyo en la negociación con el FMI

El presidente Alberto Fernández recibió en horas de la tarde del miércoles a una delegación de Estados Unidos, presidida por el subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, con quienes almorzó este miércoles 11 de diciembre en la Casa Rosada y le manifestaron "apoyo" en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

En la reunión con el enviado del mandatario estadounidense Donald Trump estuvo además el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz, y Jorge Argüello, según se informó oficialmente.Como representantes de la comitiva norteamericana, también asistieron el embajador en la Argentina, Edward Prado, el consejero político Chris Andino y la asesora Mariju Bofill.

Según dijeron desde el Ministerio de Relaciones exteriores, en el encuentro —que duró alrededor de dos horas— Kozak y Fernández "acordaron crear un sistema de consulta permanente para trabajar coordinadamente entre ambos países".

El funcionario del Departamento de Estado elogió además el discurso que el presidente brindó ante la Asamblea Legislativa, y respecto de la negociación con el FMI, le transmitió la misma idea de "apoyo" que le había manifestado el presidente de Estados Unidos tiempo atrás, durante la conversación telefónica que mantuvieron cuando fue electo presidente.

Se conoció también que Kozak invitó al gobierno nacional el 17 de diciembre a Washington, y el mandatario se comprometió a que habrá presencia argentina en un evento vinculado al petróleo.

"Instruí al FMI para trabajar con usted", le dijo Trump a Fernández

El enviado de Trump se quedó en el país para asistir a la Casa Rosada, luego de que en la asunción del 10 de diciembre, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, decidiera no asistir a la jura del flamante presidente, molesto por la presencia de Jorge Rodríguez, funcionario de Nicolás Maduro.

No obstante, según pudo saber PERFIL, no hubo una comunicación oficial desde la delegación de Estados Unidos al respecto, por lo que la reacción del funcionario se tomó como una "actitud individual", pero que no representa al resto de las autoridades que llegaron al país en representación de Donald Trump. Incluso, el resto de las actividades con Kozak y la comitiva norteamericana se dieron tal como estaba previsto.

Tras el almuerzo, desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina detallaron por su parte que la reunión fue con el fin de "continuar trabajando en el fortalecimiento de la relación bilateral en temas de interés para ambos países y la región".

A.G. C. P.