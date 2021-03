Facundo Moyano: "No soy antivacuna"

El diputado nacional Facundo Moyano salió a pedir "disculpas" por sus dichos contra la vacuna del covid, aunque este jueves afirmó que será “el último en la fila” para recibir alguna de las dosis contra el coronavirus.

“Dije que no me vacunaría o que sería el último en hacerlo”, aclaró en diálogo con María Laura Santillán en el programa La Mañana de CNN, en tanto que explicó que no desconoce “el flagelo que causó en el mundo y tampoco la medicina ni las medidas que se tomaron”.

En este orden, Moyano insistió: “Pedí disculpas por si alguien se ofendió. Soy legislador nacional y las palabras tienen que ser medidas. No tuve la cintura para salir de esa situación”. “Creo que quedó aclarado; nunca quise ofender a alguien”, sostuvo.

Jorge Rial apuntó contra Facundo Moyano por las vacunas

“Voy a ser el último de la fila si es que es necesario que me la ponga. No creo que me haga falta porque ya lo tuve”, consideró, y acotó: “No estoy esperando la vacuna”. Por otra parte, el diputado se refirió a su padre Hugo Moyano: “No me ofreció la vacuna. De ninguna manera. Eso ya fue aclarado”

Sobre el escándalo de los presuntos privilegios de las personas que recibieron la vacuna contra el covid-19, opinó: “No creo que haya existido un plan específico para vacunar a determinada gente. Por cercanía y accesibilidad se dio la vacuna a personas que no había que dársela. Ya se pagó el costo de esta situación”. Y concluyó: “No soy antivacuna. Ya estoy podrido de meterme el hisopo hasta el cerebro”.

Facundo Moyano descartó la posibilidad de vacunarse

Ayer, Facundo Moyano causó críticas y repudio en las redes sociales y la opinión pública al descartar la posibilidad de vacunarse contra el coronavirus, enfermedad que afirma haber padecido dos veces, por considerarlo "una cosa psicosomática", pese a que la afección se transmite por un virus.

"Por más que me toque, no me voy a vacunar. No me convence el coronavirus. Tuve dos veces, me parece una cosa psicosomática. Ni con la Sputnik, ni con ninguna", afirmó Facundo Moyano entrevistado ese miércoles 10 de marzo por María O'Donell en De acá en más (Urbana Play).

El hijo de Hugo Moyano (quien recibió la vacuna por ser "presidente de dos obras sociales") argumentó que su análisis de la geopolítica no le agrega conclusiones específicas sobre el coronavirus, lo cual lo lleva a decidir la no vacunación.

AB/FL