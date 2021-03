Facundo Moyano explicó su rechazo a vacunarse: "Estoy a favor de la medicina"

Facundo Moyano aclaró en su cuenta de Twitter el origen de las declaraciones que realizó este miércoles 10 de marzo sobre por qué decidía no aplicarse la vacuna contra el coronavirus y manifestó su apoyo a la campaña de vacunación y a la medicina.

"Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve COVID. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando", dijo el Diputado del Frente de Todos en su red social.

El legislador había manifestado en una entrevista radial de este miércoles en el programa De acá en más que conduce María O'Donell, que no se inocularía. "Por más que me toque, no me voy a vacunar. No me convence el coronavirus".

El diputado argumentó que su análisis de la geopolítica no le agrega conclusiones específicas sobre el coronavirus, lo cual lo lleva a decidir la no vacunación. "Tuve dos veces, me parece una cosa psicosomática. Ni con la Sputnik, ni con ninguna", confesó Moyano sobre el por qué de su decisión.

Moyano aseguró que su decisión de no vacunarse no pertenecía a la nacionalidad de las vacunas y tampoco a las diatribas respecto a su efectividad, sino que no se inocularía directamente con ninguna. También aclaró en Urbana Play que su decisión no cambiaría aunque le toque vacunarse.

Ante las repercusiones que tuvieron sus dichos, el político cercano a Sergio Massa aseguró que sus declaraciones respondieron sólo a su situación personal y respaldó la campaña de vacunación que está llevando adelante el Ministerio de Salud a cargo de Carla Vizzotti.

GI/FF