La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) anunció para este miércoles 3 y jueves 4 de junio un nuevo paro de 48 horas en el marco del plan de lucha que sostienen en contra de la política educativa y salarial que plantea el Gobierno de Javier Milei para las casas de altos estudios.

Durante la jornada se realizarán paros, movilizaciones, clases públicas y diversas actividades con el objetivo de visibilizar el conflicto que afecta actualmente a las universidades públicas, en medio del reclamo para que la administración libertaria cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

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Desde FEDUN, según indicó la Agencia Noticias Argentinas, se analizó la "continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las dos semanas de visibilización del conflicto universitario" a partir de lo acordado en un nuevo plenario de secretarios y secretarias generales, con la participación de sus gremios de base de todo el país.

La entidad, encabezada por el secretario general Daniel Ricci, indicó que le exigen al Gobierno la convocatoria inmediata a paritarias, advirtiendo que los docentes universitarios ya acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde que inició la gestión de Milei.

"La ausencia de negociaciones representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario", argumentaron luego en el plenario de organizaciones de base desde el cual se tomó la decisión de realizar una nueva medida de fuerza.

La organización sindical también consideró que la Ley de Financiamiento Universitario es "central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa", por lo que insistieron en su cumplimiento de parte del Gobierno.

La medida de fuerza de 48 horas se suma a una serie de reclamos impulsados por distintos sectores universitarios durante los últimos meses, en medio de un escenario de tensión entre los gremios docentes y el Gobierno por la caída de los salarios y el presupuesto destinado a las universidades públicas.

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"Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", fue la consigna que indicaron desde FEDUN al comunicar el nuevo paro en busca de avanzar en la recomposición salarial que permita recuperar el 52,1% de poder adquisitivo de los docentes universitarios.

En paralelo, desde el plenario también se resolvió que participarán de las movilizaciones que se realizarán en las próximas horas bajo la consigna "Ni Una Menos" en un reclamo y pedido de justicia por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

AS/LT