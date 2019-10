Fernández destacó la necesidad de "plena vigencia de la democracia" a Nicolás Maduro

El presidente electo, Alberto Fernández, agradeció mediante su cuenta de Twitter las felicitaciones que ayer le envió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diciéndole que "América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece". Le dijo, además que "el camino" para superar la pobreza y la desigualdad es "la plena vigencia de la democracia".

“¡Felicitaciones al heroico pueblo argentino!”, había dicho el líder chavista tras conocerse la victoria del kirchnerismo en las elecciones de este domingo. “En un ejercicio histórico democrático, han derrotado al neoliberalismo del FMI”, escribió el gobernante, reconocido como un dictador por medio centenar de países. “La contundente victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner abre el horizonte de esperanza hacia un futuro mejor para la Argentina. ¡Un Abrazo Alberto y Cristina!”, agregó.

Gracias a @NicolasMaduro por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. https://t.co/2i2rzYkaUf — Alberto Fernández (@alferdez) October 29, 2019

Posteriormente, en un mensaje más formal difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se detalla que Maduro, "extiende su más efusiva felicitación al pueblo argentino por el exitoso desarrollo de la jornada democrática electoral". Según el documento, la "masiva participación (...) envía un claro mensaje del pueblo argentino en rechazo a la imposición de las criminales políticas neoliberales económicas del Fondo Monetario internacional, impuestas sin clemencia en los últimos años por las autoridades de turno".

Este lunes, Maduro volvió a criticar públicamente al "Grupo de Lima", el organismo de presión del que es miembro la Argentina en su lucha por la restitución del estado de derecho en Venezuela. "El llamado Grupo de Lima, de gobiernos de derecha, conspira contra el Gobierno de Venezuela, porque no quieren el éxito de un modelo alternativo que pone el acento en lo social, en lo humanista", dijo Maduro.

El dirigente chavista Saúl Ortega, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, afirmó este lunes que "llegó al Gobierno (de Argentina) una gente respetuosa de la no injerencia, la no intervención, y por supuesto en ese marco es lo deseable en el restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas". "Es inevitable la derrota del neoliberalismo, ahí hubo un espejismo de creer que el neoliberalismo podía ser la solución a los problemas de nuestros pueblos, cosa que no es así", señaló.

Para el integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los países que como Argentina se aliaron en el Grupo de Lima contra el chavismo se encuentran en un momento crítico: "Esto requiere que todas las fuerzas del neofascismo que se coaligaron contra Venezuela están en estos momentos en terapia intensiva, los pueblos están dándoles respuestas a esa agenda criminal del neoliberalismo de la derecha", sostuvo.

