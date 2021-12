Fernando Iglesias cruzó a la diputada de JxC que se pasó al Frente de Todos: "Usted engañó a la gente”

La diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui, que pertenecía al partido Fe dentro de la coalición de Juntos por el Cambio y pasó al Frente de Todos, contó que, tras su decisión, recibió amenazas y ataques misóginos. Al escuchar esto, el diputado Fernando Iglesias la interrumpió: “Usted engañó a la gente”.

Los legisladores se cruzaron en el programa A Dos Voces (TN) y fue Jáuregui quien comenzó detallando que al pasarse al bloque del oficialismo padeció numerosos ataques: “Fue de una violencia que creí superada en la Argentina; recibí desde desearme el cáncer hasta que mi familia tuviera desgracias, exponer y publicar fotos de mis hijos, escraches por teléfono”. La diputada acusó a los dirigentes del PRO de fomentar estas reacciones: “Tanto el señor Ritondo (Cristian) como Patricia Bullrich, que en un canal de televisión estuvo media hora con otra periodista hablando de esta cuestión sin saber quién soy”.

Indignado con el descargo de Jáuregui Fernando Iglesias la interrumpió: “Diputada, acá nadie cuestiona que usted puede decir ‘yo no quiero formar más parte de esta agrupación política porque considero que ha traicionado’, me parece una acusación falsa e injusta, pero usted tiene derecho, renuncie a su banca y se va a otro lado”.

“No voy a renunciar, el Partido Fe puso su gente, lo convocaron porque llevó un caudal de votos del peronismo que ustedes no tenían, nos convocaron y después nos dejaron afuera de las decisiones”, explicó la diputada bonaerense.

Mientras Jaúregui se defendía y le pedía a Iglesias que no “engañe a la gente”, él le retrucó: “La que engañó a la gente fue usted, sea un poco menos caradura”. “Estoy siendo crucificada porque internamente tienen un gran problema”, insistió la legisladora.

“Con toda razón protestamos por quienes son elegidos por un partido y se dan vuelta y pasan al partido opuesto; uno no puede tener los valores de la república, los valores de la lucha contra la corrupción y al otro día pasarse al Frente de Todos, aquí se debe una renuncia”, sostuvo Iglesias.

El diputado aprovechó la oportunidad para hacer una crítica a la alianza de Juntos por el Cambio: “Tenemos esa obsesión de la pata peronista, lo he dicho 80 veces, me parece muy bien, son bienvenidos, pero esto no es el PJ, estemos atentos a las incorporaciones irresponsables y las obsesiones con determinados esquemas de poder que han fracasado históricamente”.



