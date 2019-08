Fernando Iglesias: "No se puede acordar con gobernadores traidores y lamebotas"

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando Iglesias se mostró enfurecido con la actitud de los mandatarios provinciales que le reclaman un resarcimiento de 40 mil millones al Gobierno nacional. Apelando a su clásica verborragia, declaró:"No se puede hacer acuerdos con gobernadores que son traidores y vuelven a lamer las botas de quienes no le daban la coparticipación, con tal de volver al poder. Los llevaban de rodillas a Buenos Aires"

En ese sentido, añadió: "Son señores feudales que hacen crecer el gasto público con ñoquis. Todas las provincias tienen, por lo menos, el 50% trabajando a través de empleo público". Estas palabras fueron vertidas en una entrevista concedida al programa Antes y Después, que se emite por La Once Diez AM 1110.

El diputado destacó que las provincias lograron equilibrar sus balances durante la administración de Mauricio Macri: "El Gobierno está en déficit porque financió a las provincias de ellos. Recibimos 18 provincias en déficit y ahora casi ninguna está en déficit, prácticamente. El Gobierno nacional disminuyó 17% el empleo público y ellos lo aumentaron 2%. Para pagar su clientelismo no tienen plata, en esas provincias donde el 60% de la gente trabaja en el empleo público".

Asimismo, Iglesias volvió a lanzar un dardo contra el kirchnerismo: "La única propuesta que tiene el Frente de Todos es mentirosa: es ponerle plata en el bolsillo a la gente, como si eso fuera de la voluntad de un gobierno y no una resultante de variables económicas. No han dicho cómo. Son unos incompetentes y unos mentirosos, quienes les creen no tienen memoria".

En cuanto a la alianza que gobierna el país y de la cual él forma parte, opinó: "Cambiemos es el resultante de una rebelión antipopulista".

En cuanto a la marcha que se realizó ayer en apoyo al Gobierno, Iglesias enfatizó: "Fue una marcha muy consistente e impresionante, vuelve a reafirmar que hay una parte de la sociedad argentina que no les cree a quienes les han mentido de manera sistemática. No hace falta describir a Cristina, sino al propio Alberto que fue el que firmó el decreto de intervención al INDEC".

Al ser consultado por aquellos señalamientos que indicaban que las movilizaciones fue llevado adelante por "chetos de Recoleta", el legislador afirmó: "Eran de clase media y clase media laburante". Además agregó que muchos de los manifestantes eran de la provincia de Buenos Aires y que cantaban "eran de clase media y clase media laburante" y "llegamos con la SUBE".

Iglesias también cruzó a quienes dicen que el Gobierno tiene blindaje mediático: "No vi un solo camión de exteriores". También, en materia de medios, criticó que "el panquequismo saltó del otro lado".

JPA/MC