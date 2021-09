Fiesta en Olivos: el gobierno busca que la causa no quede en manos de Arroyo Salgado

“Un baldazo de agua fría”. Esa fue la frase que usó este miércoles una de las personas que interviene en la causa judicial que investiga el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Residencia presidencial de Olivos al enterarse de que el juez federal Sebastián Casanello se había declarado incompetente y que iba a enviar el expediente a San Isidro. La decisión del magistrado generó una sorpresa que después mutó a la preocupación cuando surgió la posibilidad de que Sandra Arroyo Salgado, titular de uno de los juzgados de ese distrito, pueda manejar la investigación por la que días atrás se había interesado.

En el gobierno tienen claro que hay dos cosas que la jueza de San Isidro no se olvida. La primera es su enfrentamiento con el kirchnerismo a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el papá de sus hijas. Ese conflicto se resume entre la teoría de que a su ex marido lo mataron mientras que la hipótesis más firme es que el ex titular de la UFI Amia se suicidó.

Sin embargo, la segunda cuestión lo tiene en el centro al presidente Alberto Fernández, la figura principal de la causa por la cena en Olivos. Aunque pasaron varios años, tienen presente que la jueza tampoco se olvida de aquel día de 2015 en la que, fuera de la gestión, el actual mandatario apoyó su postura por televisión. “Nadie en Argentina piensa que Nisman se ha suicidado”, dijo en ese entonces.

Pero el quiebre apareció a fines del año pasado cuando, ya en la presidencia, Fernández viró su postura: "En el caso Nisman estoy convencido de que fue un suicidio, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”.

De esa manera, la primera duda/certeza que surgió en Balcarce 50 fue sobre la imparcialidad de Arroyo Salgado en una causa que impactó en la sociedad y que puso en crisis la campaña del Frente de Todos de cara a las Primarias del 12 de septiembre. “Es indistinto el cambio porque es una causa que no tiene consecuencias penales y el presidente ya propuso un resarcimiento económico”, minimizó bien temprano un funcionario cercano a Alberto Fernández ante una consulta de PERFIL.

Más allá del intento, saben también que la jueza que podría manejar el expediente y tomar decisiones sobre la situación legal del mandatario tiene una imagen que cala bien en los sectores opositores al gobierno actual y al kirchnerismo. Y esos sectores, los que más expresaron su indignación ante la filtración de las fotos, lo que menos esperan es una determinación que lo deje bien parado al presidente.

Varias horas después de que se conoció la decisión de Casanello y se sentó la posibilidad de que la próxima jueza sea Arroyo Salgado, ya con tiempo de análisis de la situación, el gobierno salió a hablar y dejó en claro el desacuerdo. El portador del mensaje fue el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

“No corresponde el cambio de competencia. El Código Procesal y la ley lo marcan: cuando hay conexión entre dos jurisdicciones, históricamente y legalmente se resuelve por la jurisdicción que previno y avanzó más”, expresó el funcionario en diálogo con Radio 10. Descartó así el principal argumento que usó Casanello, que hasta incluyó su propia jurisprudencia relacionada a un caso similar anterior.

Después del desacuerdo con el cambio, Mena apuntó directamente contra Arroyo Salgado al señalar que si bien la decisión del fiscal “puede ser cuestionada por las partes (…) creo, y nadie puede hacerse el zonzo, que para todos es conocido que con nuestro espacio político (Arroyo Salgado) no garantiza ningún tipo de imparcialidad porque lo ha demostrado con su conducta en los últimos años”.

En ese sentido, el funcionario opinó que por la dimensión política que tomó la causa el gobierno “espera un fallo imparcial”. “Si lo que se discute es una causa con connotaciones demasiado políticas, no sería lo más adecuado que ella esté a cargo. No la invalido como jueza, pero sería para mayor tranquilidad de todos”, remató.

¿Un mensaje para las defensas?

Ante ese escenario, las defensas de las personas que participaron del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez el 14 de julio del 2020 deben analizar qué camino tomar.

El mecanismo judicial mantiene abierta la puerta a que puedan, como dijo Mena, presentar apelaciones al traslado de la causa a San Isidro, lo mismo el fiscal federal Ramiro González, que avanzó con las primeras pruebas y las imputaciones. El Juzgado receptor también tiene la posibilidad de declararse incompetente, aunque lo cierto es que eso es poco probable.

El tiempo es un factor clave, según coincidieron dos personas cercanas a los involucrados en la investigación. Está claro que cualquier ficha que se mueva puede tener efectos cuanto menos importantes. Más si se tiene en cuenta que faltan menos de dos semanas para las elecciones.

