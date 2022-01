Florencio Randazzo cuestionó a Luana Volnovich: "Cuando fui ministro sólo me tomé fines de semana"

Florencio Randazzo cuestionó este viernes 14 de enero las vacaciones de Luana Volnovich en el Caribe y dijo que él, cuando fue ministro del Interior, solo viajó a Valeria del Mar, provincia de Buenos Aires. El diputado nacional también criticó al Frente de Todos por volverse “un grupo de fundamentalistas”.

Randazzo dijo además que este año todavía no se fue de vacaciones porque está esperando a que se confirmen las fechas de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados.

En relación a la titular del PAMI, a quien fotografiaron en la isla Holbox, en México, el exfuncionario kirchnerista marcó sus diferencias y recordó: "Cuando fui ministro solo me tomé fines de semana y me fui a Valeria del Mar. Sabía de la enorme responsabilidad que tenía por el lugar que estaba", contrastó en diálogo con Clarín.

En relación al Frente de Todos, el diputado sostuvo que lo que era “un frente político que incluso llevó a un radical como candidato a vice, terminó siendo un grupo de fundamentalistas. "No creo que el verdadero peronismo, el transformador, disruptivo, el de la inclusión social -y no de la asistencia a la exclusión- esté representado en el kirchnerismo”, sostuvo.

Randazzo apuntó también contra Cambiemos: “De la deuda tienen que hacerse cargo porque fueron los que nos endeudaron”. “Está claro que el acuerdo con el FMI no puede condicionar a que la Argentina crezca y pueda desarrollarse, y si es así, a mí no me tengan en cuenta”, advirtió.

Sobre un posible acercamiento a Juntos por el Cambio fue contundente: “Ellos también ya gobernaron y fracasaron, yo tengo una visión diferente de lo que hay que hacer, confío en la tercera vía”. “Cambiemos persistió en los mismos errores que venía teniendo el kirchnerismo. Los profundizó todos: dio más planes, generó más deuda, más desocupación. La única verdad es la realidad”, agregó.

El exsecretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, pidió la renuncia de la directora del PAMI, Luana Volnovich por sus vacaciones en el Caribe mexicano. Villalba tuvo su cargo junto a Sabrina Frederic desde el 2019 y 2021 y ahora no se ahorra críticas para quienes forman parte del equipo de Gobierno.

Si no me equivoco, hay una renuncia a disposición del Presidente desde el 15 de Setiembre. Es hora de hacerla efectiva. Lo señalo desde mi humilde lugar, como parte del FdT, y de este gobierno (aún sin ser funcionario en este momento) https://t.co/acJsdOuXd2 — Eduardo Villalba (@VillalbaEdua) January 11, 2022

“Si no me equivoco, hay una renuncia a disposición del Presidente desde el 15 de setiembre. Es hora de hacerla efectiva. Lo señalo desde mi humilde lugar, como parte del FdT [Frente de Todos], y de este gobierno (aún sin ser funcionario en este momento)”, escribió el ex funcionario en su cuenta de Twitter.

