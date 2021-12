Florencio Randazzo se defendió de las críticas por la votación de Bienes Personales

El diputado nacional Florencio Randazzo salió este miércoles 22 de diciembre a aclarar su voto en el debate por el proyecto de ley de Bienes Personales en el que en una ajustada votación de 127 a 126, el Frente de Todos logró imponer modificaciones.

Por el triunfo del oficialismo, desde Juntos por el Cambio buscaron culpables y se puso el ojo en tres legisladores opositores que faltaron a la sesión por distintos motivos. Sin embargo, también hubo cuestionamientos hacia Randazzo.

"Para dejarlo en claro. No voté a favor de ningún aumento impositivo. Lo dije a lo largo de toda la campaña y es lo que voy a hacer. Yo cumplo. Y creo que la Argentina necesita menos impuestos, no más", expresó el legislador del partido Vamos con Vos.

Bienes Personales: quiénes son los diputados ausentes de Juntos por el Cambio que permitieron el triunfo oficialista

En esa línea, afirmó: "Tampoco fui funcional a nadie en relación al resultado de la votación. Ni lo voy a ser. Yo no tengo precio...". Asimismo, comentó: "El artículo en el que me abstuve, se refiere a delegar una facultad para "disminuir" una alícuota. No se refiere a ningún aumento de impuestos. Me parece importante dejarlo claro porque soy de las personas que cree en el valor de palabra. Abrazo y gracias por leer".

Desde su cuenta de Twitter, Randazzo ya había manifestado su postura de votar a favor el proyecto de Bienes Personales: "Vamos a votar la media sanción que le falta al proyecto de #BienesPersonales porque implica un alivio para mucha gente. Tal como prometimos en campaña, nosotros no vamos a apoyar aumentos impositivos".

El diputado nacional Florencio Randazzo.

Luego, tras las críticas, le dedicó un mensaje al diputado del PRO, Álvaro González, quien faltó a la sesión porque viajó hasta Alemania por el casamiento de su hija, a quien no veía desde hace dos años.

"El Diputado @_alvarogonzalez debería haber estado en la sesión y no en Berlín desde donde, encima, miente. Voté en contra de un aumento impositivo, tal como me comprometí en campaña. Tanto el kirchnerismo como Juntos actúan igual: la culpa siempre es del otro", apuntó.

La diputada viajera: se fue a Disney con su familia y la oposición perdió por un voto en el Congreso

Victoria por la mínima para el Frente de Todos

La coalición oficialista logró la victoria parlamentaria por la ausencia de los tres diputados cambiemitas pero también por contar con todos sus legisladores en el recinto y otros apoyos que, por ejemplo, no había tenido para el Presupuesto 2022.

Fue el caso del interbloque de la izquierda integrado por Myriam Bregman y Romina del Plá, que se mostraron a favor de elevar la carga tributaria a los sectores con mayores ingresos pero criticaron al oficialismo por no llevar adelante una reforma impositiva progresiva.

El bloque panperonista también contó con el apoyo sus aliados del interbloque Provincias Unidas, compuesto por el Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, y también de Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino y Claudio Vidal de Somos Energía para Renovar.

ED