Elogios a los propios, FMI y críticas a "mandriles": las frases más contundentes del discurso de Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei inauguró este sábado el 143º período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional con un discurso que fue transmitido por cadena nacional y dejó un balance que oscila entre lo clásico y lo que se viene. Se trató de un discurso cargado de análisis de la propia gestión, pero hubo pocas propuestas o iniciativas por venir, salvo algunas excepciones, como el nuevo acuerdo con el FMI que enviará al Congreso en las próximas semanas o su intención de salir del cepo cambiario este año, tópico caliente en el Gobierno de Milei desde su asunción.

También hubo críticas a la oposición, los “mandriles keynesianos”; según el presidente. Incluso, dedicó parte de su Cadena a pegarle nuevamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien ya le había pedido la renuncia por la ola de inseguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Logramos cosas que nunca se hicieron en la historia del país”

Durante la primera parte de su discurso, el mandatario hizo un balance de gestión y se pronunció sobre sus logros en materia económica: “Pasamos de heredar 15 puntos de déficit consolidado entre el tesoro y el BCRA, a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default. Algo que no había ocurrido nunca en los últimos 123 años de historia Hoy podemos hacer alarde de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha", expresó.

En esta misma línea, habló de la “batalla cultural” que viene dando su gestión a “los mandriles keynesianos”. Por eso mismo, indicó: “Venimos a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Por eso nos encomendamos a recuperar la racionalidad económica, achicar el estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley, y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años”.

"Ustedes, keynesianos, no pueden parar de llorar”

Sobre este mismo tema, Milei continuó atacando a la oposición y a los críticos de su programa financiero, en donde manifestó que la pobreza bajó del 56% al 33%, es decir, 10 millones de personas menos: , "Qué malas noticias para ustedes, keynesianos de acá y todo el mundo. Desde abril la economía no puede parar de crecer. Ustedes, keynesianos, no pueden parar de llorar".

En este sentido, explicó que la caída se vio impulsada por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones, y el aumento de la AUH en términos reales y del Plan Alimentar: “Por eso el ajuste cayó sobre la casta y nunca sobre los sectores más vulnerables. Argentina pasó de ser el peor alumno de la clase a ser el abanderado. Hoy es uno de lis 5 países del mundo que goza de superávit financiero. Cuando los fundamentos del programa se mantienen, el ruido de la coyuntura es solo eso: ruido”.

“Si quieren terminar con la pobreza, basta del curro de la política"

Manteniendo la misma línea de discurso que lleva a cabo desde su asunción, que incluye sus clásicos términos de “la casta política (y que luego terminó dentro de su Gobierno), Milei arremetió nuevamente contra la oposición y expresó: “Nos propusimos achicar al estado y echamos a más de 40 mil empleados públicos cuyos sueldos cargaban sobre las ya castigadas espaldas del sector privado. Acabamos con el curro de la política”,

Además, ejemplificó su postura hablando de un sector en particular: “Para ver la ridiculez del estado presente y las aberraciones que hicieron para estafar a los argentinos, tomé el ejemplo de la agencia de viajes. Teníamos dirección de agencia de viajes, control de agencia de viajes y registro de agencia de viajes. Todo armado para estafar a los argentinos de bien, en favor de la casta política"

"La obra pública no genera trabajo, genera impuestos"

Este fue uno de los temas más críticos durante el primer tramo de mandato de Milei, ya que se paralizaron diversas obras que nunca finalizaron y quedaron a medio hacer. Sobre ellas, indicó: “Redujimos impuestos, logramos el equilibrio fiscal después de un año con déficit muy importante, logramos bajar el gasto político de manera significativa y la carga del Estado .Es falso que la obra pública genere trabajo. El empleo que se genera, se destruye en otras áreas. A las obras hay que financiarlas. La obra pública genera impuestos”.

Las grandes ausencias en la Asamblea Legislativa: desde Ariel Lijo hasta la mayoría de los gobernadores

"No necesitamos periodistas mentirosos, no necesitamos sobornar a nadie"

Milei aseguró que es el primer presidente que elimina la pauta oficial y aprovechó para atacar nuevamente a la prensa, aseverando que su gestión no necesita del periodismo “por sus logros”. Y añadió: “Eliminamos la publicidad oficial, instrumento del que se valía la casta para difundir sus mentiras en los medios. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios, tenemos logros, no necesitamos periodistas mentirosos”.

"Bajamos el curro de los piquetes a 0"

En otro elogio a sus funcionarios, Milei celebró la gestión de Sandra Petovello al frente de Capital Humano y su ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y se pronunció sobre las movilizaciones y marchas en la Ciudad de Buenos Aires, que se vieron reducidas drásticamente en el último año: “En materia de Capital Humano, eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros. Gracias a esto logramos bajar la cantidad de piquetes en calles y rutas de más de 8.200 a cero”.

“Enorme trabajo de la ministra de Capital Humano y de la ministra de Seguridad Nacional que en un trabajo conjunto lograron resolverle un problema a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que más de dos décadas de política no le habían logrado encontrar la solución. ¡Felicitaciones! Fin”, expresó.

El Mercosur sólo enriquece a los brasileros y empobrece a los argentinos"

En un guiño a su nueva política de relaciones diplomáticas y financieras con Estados Unidos desde la asunción del presidente Donald Trump, el mandatario elogió un eventual tratado de libre comercio entre ambos países y criticó la gestión del Mercosur: "El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos".

Sobre la inseguridad en Buenos Aires y la gestión de Axel Kicillof: “No tenemos nada que conversar con alguien que defiende a los delincuentes"

Milei aprovechó la ocasión para hablar nuevamente del caso de Kim Gómez, la pequeña de 7 años asesinada en La Plata por dos menores. Al enfrentamiento que mantiene con el Gobernador de Buenos Aires, le dedicó unos cuantos minutos: Actualmente tenemos un sistema judicial y penal por el que se coló el virus del antipunitivismo. Esto se vio en la trágica muerte de Kim Gómez. Quiero expresar mis condolencias para su familia. Quiero asegurarles que tienen el compromiso de este presidente para luchar incansablemente contra el flagelo de la inseguridad".

Luego, insistió con su pedido de renuncia a Kicillof por la ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. "O abandona la visión abolicionista o se corre del camino", expresó.

"Te falta mucha lectura, Manes"

En medio del discurso, y hablando sobre la Constitución Nacional, el presidente arremetió contra el diputado radical Facundo Manes, y lo mandó a leerla: "Leela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendes cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leela bien. Quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes".

Las agresiones siguieron tras bambalinas, cuando Santiago Caputo "pecheó" a Manes y quedaron a escasos centímetros el uno del otro, en un momento de gran tensión que terminó con la promesa de una denuncia del diputado, quien aseguró que Caputo lo amenazó.

Nuevo acuerdo con el FMI

Ya cerrando su speech, Milei reveló que enviará la iniciativa de acuerdo al Congreso y pidió a diversos dirigentes, oficialistas y de la oposición, que se sumaran: “Para realizar las reformas que el país necesita, hace falta apoyo del Poder Legislativo. queremos darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido y en este nuevo acuerdo Como expuse aquí mismo hace exactamente un año cuando los invité a firmar el pacto de mayo, mi preferencia sería que abordemos esta oportunidad histórica de reconstrucción en unidad, con todos los sectores de la política y la sociedad empujando en la misma dirección”.

"No terminé. No te apures": el cruce entre Villarruel y Milei al finalizar

Cuando el discurso parecía terminar, hubo un pequeño ¿traspié? por parte de Villarruel: "Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemnte asamblea, queda levantada la misma", anunció la vicepresidenta. SIn embargo, se escuchó la respuesta de Milei por lo bajo: "Pará, no terminé. No te apures". Villarruel respondió: "Ah, perdón... Perfecto".

TC