Por qué Llaryora evita confrontar abiertamente con Milei

Martín Llaryora trata de defender su gestión con la obra pública, porque asegura que le permitirá proyección provincial y nacional. De eso está absolutamente convencido el gobernador, aunque todo esto tiene un costado gris que lo deja muy vulnerable.

Al no disponer de los fondos para avanzar con obras que le posibiliten ponerse en sintonía con las necesidades de la gente, es que acude al crédito internacional, ahora mayoritariamente centrado en entidades árabes. Para eso necesita el aval del gobierno nacional que le tiene que firmar toda la documentación y allí queda expuesto. Por eso, eligió el camino de poner la cara las veces que haga falta, recibir los cachetazos y seguir logrando las rúbricas del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo para que los créditos marchen.

Ese escenario no es nuevo porque se repite con frecuencia, pero no contempla algunas cuestiones que son clave para el análisis: una de ellas es que no sólo Llaryora debe mirar a la Casa Rosada sino dentro de las fronteras de Córdoba donde algunas cuestiones le provocan efectos negativos a la gestión y a su imagen personal: el último de ellos es la desaparición de Liam Flores, el nene de tres años desaparecido en Ballesteros Sud, corazón de la pampa gringa cordobesa.

El caso irrumpió cuando todavía se están sacudiendo las esquirlas los funcionarios provinciales tras los aumentos de impuestos en Córdoba, con los cuales la oposición se hizo un festín para destartalar el paso del oficialismo. El anuncio pasó, los cuestionamientos –desde superficiales a profundos– no.

Opulencia y marginalidad



El Centro Cívico se muestra con movimientos ampulosos para demostrar colaboración y compromiso. En la Justicia provincial hay un aumento en la participación de fiscales que colaboran con los funcionarios del departamento Unión y ahora también se sumaron funcionarios del fuero federal.

Más allá del caso, en el Centro Cívico lo que preocupa es la nacionalización de caso, porque la desaparición de Liam se dio en una tierra muy rica, pero, como se ve, donde conviven la opulencia de un sector de la sociedad, con la miseria de los cortaderos de ladrillos administradas por comunidades bolivianas. “La pobreza pega fuerte en la Córdoba de Llaryora”, recitan los opositores al gobernador, por ahora en off. Ese, sin dudas, es otro de los motivos por los cuales Llaryora se llama a silencio y no habla adhiriéndose a la frase que tomó el mundo futbolero y que dice “silenzio stampa”.

Partidarios de Milei se restriegan las manos, ya que, según dicen, el gobierno cordobesista también tiene ‘talones de Aquiles’. Esto de mirar al otro y celebrar sus resbalones es casi una constante en la política argentina y el actual mandatario nacional no abandona esta idea, más bien todo lo contrario cuando se trata de deslindar responsabilidades. Por lo pronto, Llaryora trata de acomodar su gestión para llegar a la campaña electoral armado de la mejor manera. A propósito, se estima que en agosto ya estarán definidas las candidaturas y comenzará formalmente la campaña electoral, que individualmente muchos futuros candidatos de distintas fuerzas políticas empezaron a transitar el año pasado.

Schiaretti, en silencio, sigue

El socio del gobernador, Juan Schiaretti, avanza en su proyecto de armado nacional pero ahora tiene una lupa y un bisturí porque admite que a su tren se están sumando personajes próximos al peronismo que no sólo no suman sino que restan. A su vez, dirigentes del PJ de distintos puntos del país insisten con lo que ya puede considerarse el estribillo: “Gringo, si querés que el espacio crezca vos tenés que ser candidato a diputado nacional en las elecciones de medio término”.

Como Llaryora, Schiaretti también elige el camino del silencio, aunque no podrá negar que el tema está presente en todas las conversaciones de armado, ya sea a nivel nacional y provincial. El entorno mandatario con base en el Centro Cívico continúa con la argumentación que dice que el gobernador no presionará y que la candidatura este año es una decisión personal de Schiaretti.

La suspensión de las PASO le dio más tiempo porque ahora las listas deberán inscribirse para los comicios nacionales de octubre y no habrá pasos intermedios. Se calcula que hacia fines de julio vencerán los términos, aunque la comunicación oficial debe hacerse a través de la Cámara Nacional Electoral.

En el medio sigue la carrera por la integración de la lista del oficialismo, la cual es objeto de tironeos. Pasó el tiempo pero los forcejeos siguen y no hay demasiadas novedades. Un dato para marcar es que colaboradores del exgobernador ya no hablan con desidia de Natalia de la Sota, quien hasta hace poco mantenía contactos con Llaryora y cero acercamiento con Schiaretti, con quien había quedado muy disgustada por su exclusión como candidata a vicegobernadora.

Hoy, referentes schiarettistas preguntan de nuevo por la hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, en el afán de sumar adhesiones y fundamentalmente votos para la elección que, en estos momentos, tiene a la boleta de La Libertad Avanza como máxima favorita en las encuestas. Sin embargo, hay que seguir de cerca el impacto de los hechos negativos en el gobierno de Javier Milei en Córdoba, como el escándalo cripto, y su evolución en la Justicia. El presidente está imputado y la justicia avanza, con paso lento pero avanza. No es una carrera para apresurados.