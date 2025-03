Passerini contrastó modelo con Milei: “en Córdoba el Estado está presente”

A lo largo de los 50 minutos del mensaje de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Daniel Passerini le dedicó varios pasajes de dura crítica al gobierno de Javier Milei. La queja no sólo apuntó a la “motosierra” en materia de subsidios nacionales al transporte, sino también al ajuste en materia de salud y políticas sociales. Al hacer foco en las diferencias de modelos de gestión con el poder libertario, el jefe comunal también, en cierta manera, marcó el contraste con la decisión del gobierno de Martín Llaryora, que se inclina por una crítica selectiva y muy cuidada para no romper puentes con la Casa Rosada.

En su divergencia de modelos, Passerini habló de “una Córdoba solidaria” y defendió el rol del “Estado presente” ante el “desentendimiento del gobierno nacional” en su política que “perjudica a los jubilados, a las mujeres, a las diversidades, a los artistas y a las pymes”, afirmó. De igual modo, cuestionó el accionar de la gestión libertaria que “maltrata de manera cruel a las personas en situación de discapacidad y desfinancia a la universidad pública”. “Es indolente con aquellos que sufren y es indiferente a los padecimientos de los que trabajan y generan trabajo”, vapuleó el peronista de raíz delasotista.

Tras calificar al 2024 como un año desafiante y complejo, el intendente destacó: “Para nosotros la palabra Estado no es una mala palabra. Es una herramienta eficiente para cambiarle la vida a los pueblos”. Respecto al perfil de su gestión, Passerini reafirmó los principios rectores: “Conectar, integrar y humanizar”.

En un repaso de las principales acciones y anuncios en el plano de la educación y la salud pública, el jefe comunal volvió a la carga con su crítica dirigida a Milei al advertir que “se desentendió del financiamiento” de estas áreas sensibles, mientras “las necesidades de la gente no desaparecieron, se incrementaron”. “Nuestra decisión es y será no abandonar a los cordobeses que no atiende el gobierno nacional y a los cordobeses que quedaron fuera del sistema privado”, resaltó el alcalde cordobés ante el incremento de la demanda debido al impacto del ajuste libertario.

La política de inclusión fue otro eje del choque de modelos. “La casta no son los jubilados, ni los docentes, ni las personas con discapacidad, ni las personas enfermas. Al contrario, esos son los grupos a quienes dirigimos nuestras políticas sociales”, acentuó.

“En esta ciudad no arriamos ninguna bandera, izamos la de la igualdad y equidad social”, se le escuchó decir en otro tramo de su mensaje al dejar inaugurado el período ordinario de sesiones en la nueva sede del Concejo Deliberante con la presencia de 30 ediles. El concejal Martín Juez Corte estuvo ausente.

En calidad de invitados estuvieron el arzobispo Ángel Rossi, los vocales del Tribunal Superior de Justicia Luis Angulo (presidente) y Jessica Valentini, y los ministros provinciales Manuel Calvo (Gobierno) y Laura Jure (Desarrollo Social) y el sacerdote Mariano Oberlin. Passerini estuvo acompañado, además, por la plana mayor del gabinete municipal y otros funcionarios de la provincia.

Déficit fiscal y deuda externa

Passerini se comprometió a administrar los recursos “en forma eficiente” y destacó que este año se avanzará “en la reducción progresiva del déficit fiscal”, lo que permitirá consolidar “una estructura financiera sostenible en el tiempo”.

Así, anunció que el municipio destinará “el 20% en gastos de capital en inversiones en obras para cada barrio de la ciudad”. En ese plano, destacó que “en los próximos días, la ciudad será un obrador a cielo abierto” y anunció la ejecución de 800 cuadras de pavimento, más otras obras de desagüe, cloacas y agua potable. “Acá la obra pública no para”, remató.

En cuanto a la “herencia”, el intendente indicó que se cancelaron las cuotas 2024 de la deuda en dólares que contrajo la gestión radical y garantizó que el municipio afrontará los vencimientos de deuda por 50 millones de dólares de este año. “Vamos a cumplir con los pagos”, subrayó.

Al rebatir la crítica opositora por el “impuestazo” municipal, el titular del Ejecutivo local defendió la decisión para este año de eliminar más de 200 tasas municipales y bajar alícuotas relacionadas con la actividad productiva. “Más allá de las discusiones que se han politizado, nosotros entendemos que no hay que ser hipócritas. Acá la verdadera discusión hay que darla a nivel nacional”, expresó Passerini al tiempo que pidió debatir “la distribución de los impuestos nacionales que no se coparticipan”.

Crítica opositora

La oposición apuntó con munición pesada por la falta de autocrítica y los problemas sin respuestas en materia de seguridad, salud y transporte público. “Se intenta responsabilizar al gobierno nacional de la falta de gestión que tiene el intendente. No se hacen cargo de que hacen cinco años que están en una gestión que está plagada de improvisación”, fustigó Verónica Garade Panetta (UCR).

Su par de bancada, Elisa Caffaratti, señaló que esta gestión “no arranca”. “Nos traen promesas que son parches en lugar de soluciones. ¿La solución para la inseguridad que azota los barrios, para el transporte público o para el impuestazo que esquilma a los cordobeses? Nada. Todo indica que será otro año perdido para Córdoba”, se quejó. La radical opinó que la Guardia Urbana “terminó siendo un refugio de militantes y negocios para amigos” y calificó de “decadente y sin previsibilidad” al sistema de transporte. “Amparados en la emergencia evaden cualquier control”, dijo. Por último, reclamó: “Córdoba tiene impuestos caros y servicios malos”.

En tanto, Sergio Piguillem sostuvo que “al abrir el segundo periodo legislativo, encontramos tres actitudes salientes en el discurso de Passerini: palabrerío hueco, escapismo y mentiras. Los ciudadanos esperamos, al menos, una postura humilde del Ejecutivo. Eso no sucedió. El modelo político que redujo al Concejo Deliberante a su mínima expresión, protagonizó un verdadero circo en el recinto. Un circo sin público”.

Desde el juecismo, Graciela Villata lamentó la falta de autocrítica de la gestión peronista y advirtió del “sabor a poco” que le dejó el discurso de Passerini. Tras la crítica por la Guardia Urbana ante la inseguridad, la opositora alertó sobre “las autorizaciones precarias” a empresas para el servicio del transporte. También cuestionó la “imprevisión” en el tema urbanístico. “Van haciendo ordenanzas depende de lo que los desarrollistas le van pidiendo. ¿Por qué no planificamos la ciudad? Todo eso es una asignatura pendiente”, completó.

“Mucho ruido y pocas nueces”, aportó Laura Vilches (FIT Unidad) sobre el mensaje del intendente. “La miseria de los anuncios es categórica. Es un puchito por acá, un puchito por allá. A otros, nada”, opinó. “Con las emergencias toman decisiones a espaldas de los cordobeses. La contratación de FAM es una chantada”, objetó.

En cuanto a las críticas a Milei, la edila de izquierda consideró que es “pura parafernalia”. “La verdad es que pareciera que son de otro partido distinto al del PJ cordobés que le aprueba todas las leyes”, ironizó la opositora.