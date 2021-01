Pietragalla, irónico en Formosa: "¿Te pensás que estoy disfrazado así para el carnaval?"

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, llegó este miércoles 27 de enero a Formosa acompañado de una comitiva para supervisar los centros de aislamiento por coronavirus, que fueron motivo de denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos.

El funcionario llegó a la provincia del nordeste del país en medio de protestas de vecinos, organizaciones civiles y sectores de la oposición por las condiciones de hacinamiento en los centros de aislamiento.

En ese marco, Pietragalla protagonizó un cruce con un grupo de jóvenes que lo interceptó a la salida de un centro de aislamiento, ubicado en el Barrio Obrero, y le exigían respuestas. Vestido con un mameluco, un barbijo y una máscara para protegerse del Covid-19, el funcionario les contestó con una ironía: "¿Te pensás que estoy disfrazado así para el carnaval?".

"No somos prensa. Le pedimos como funcionario desempeñe su cargo y nos dé explicaciones", dijo el joven y recibió la particular respuesta del secretario de Derechos Humanos. "Le pido el mismo respeto que se le da, que no me chicanee, y de soluciones y explicaciones", insistió el manifestante que filmó la escena mientras Pietragalla se subía a una traffic que trasladaba a la comitiva.

Mario Negri: "Si Pietragalla va a Formosa, se va a hundir en su verguenza"

Mediante su cuenta de Twitter, el Ministerio de Derechos Humanos informó cómo fue la jornada de la comitiva: "El secretario @pietragallahora se encuentra en Formosa, junto a una comitiva, para recabar información acerca de la situación actual de la provincia en materia de derechos humanos y garantizar que se implementen las medidas necesarias de protección".

Por la mañana, se reunieron con autoridades de la provincia, entre ellas el ministro de Gobierno, @joabelgonzalez; el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Francisco Gómez y el jefe de gabinete Antonio Ferreira. Luego @pietragallahora se encontró con el gobernador, @insfran_gildo pic.twitter.com/Di7tUWEl2W — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) January 27, 2021

En esa línea, contaron: "Posteriormente visitaron los centros de aislamiento que funcionan en la escuela 224, en el centro 17 de octubre, en el cincuentenario, y en la Fundación Racimo".

"Con el objetivo de escuchar a todas la voces, mañana se llevará a cabo una serie de reuniones con organismos de derechos humanos, diputados opositores y funcionarios locales", concluyeron.

Con el objetivo de escuchar a todas la voces, mañana se llevará a cabo una serie de reuniones con organismos de derechos humanos, diputados opositores y funcionarios locales. pic.twitter.com/4KoHUAVuNj — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) January 27, 2021

Para mañana, el funcionario tiene pautadas reuniones con organismo de derechos humanos locales, dirigentes opositores y con integrantes del bloque de diputados provinciales de la UCR. Tras esas actividades, ofrecerá una conferencia de prensa.

El secretario aseguró que respondió a "todos los pedidos de reuniones" que le solicitaron, en relación a los comentarios compartidos en las redes sociales por la concejala opositora Gabriela Neme.

Formosa: UCR pidió a Michelle Bachelet que "constate la vulneración de derechos humanos"

"Quiero aclarar que respondí a todos los pedidos de reuniones que me fueron solicitados y que mañana me reuniré con ella, tal como se lo hemos informado", señaló Pietragalla a través de las redes sociales.

La comitiva encabezada por Pietragalla está integrada por la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, y el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz.

