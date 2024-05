Francisco Paoltroni sobre la Ley Bases en el Senado: "Unión por la Patria está más cerca de que se le vayan algunos votos que de sumar 4 más

El senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni habló sobre la llegada de la Ley Bases al Senado y se mostró optimista. A pesar de que el bloque oficialista es minoritario en la Cámara baja y que el peronismo tiene 33 bancas, el formoseño sostuvo que está convencido de que el proyecto tiene chances de ser aprobado: "Unión por la Patria está más cerca de que se le vayan algunos votos que de sumar cuatro más", declaró.

"La ley debería salir por sentido común, por ser un beneficio para todos los argentinos, para todas las provincias, para las necesidades y los intereses de los goberandores", aseguró Paoltroni y agregó: "Creo que algunos de los que componen el bloque de los 33 estarían acompañando".

El senador se mostró convencido de que en el bloque Unión por la Patria habrá diferentes posiciones. Según Paoltroni, en el espacio hoy conviven tres grupos que no necesariamente van a coincidir porque "piensan muy distinto y tienen intereses muy distintos". "Un grupo es el de Cristina Kirchner. Otro grupo son los huérfanos que no obedecen a ella y que perdieron la relación con su gobernador porque éste perdió la elección última. Y después tenés a los senadores que sí responden a los gobernadores. Ahí, sobre todo en los que vienen de provincias cordilleranas, ¿cómo no van a acompañar esta ley que lo único que les va a traer son beneficios?", analizó en declaraciones a "La Mañana de CNN".

Paoltroni puso como ejemplo a las provincias cordilleranas porque, desde su punto de vista, la Ley Bases será un gran impulso para actividades como la minería. En este sentido, consultado por la recuperación económica de la que comienzan a hablar algunos referentes del oficialismo -incluido el presidente Javier Milei-, Paoltroni dijo que "ya está sucediendo" y aseguró que la Ley Bases impulsará a estos sectores estratégicos.

Aunuqe reconoció que "hay cosas que no son del agrado de la mayoría de los argentinos y de los que han acompañado este proyecto, como el impuesto a las Ganancias", sostuvo que hay cuestiones que no podrían resolverse hasta que no mejoren las condiciones. "Esta ley viene a estirar la sábana y lo hace con grandes inversiones que son las que van a poner en marcha actividades que ni siquiera se han puesto en marcha en la Argentina, como por ejemplo el sector minero. Chile, con quien compartimos cordillera, tiene como primer producto exportable el cobre. Nosotros tenemos una cordillera a estrenar. ¿Qué pasó? Perdimos veinte años, pero ya está. Hay que ponerse a laburar para que seamos potencia de una buena vez y para siempre.

Con respecto al impacto de la recuperación en la microeconomía y en el bolsillo de los ciudadanos, Paoltroni aseguró: "El peor y el más caro de todos los impuestos que estamos pagando es el impuesto inflacionario y es el que viene bajando por hora, no por día. Cerrar el déficit, cerrar la brecha de los dólares financieros, que vaya bajando la tasa de interés, el riesgo país... son todas las consecuencias de un plan económico que del que empiezan a verse sus resultados. Yo nunca dudé, pero empiezan a verse los resultados en la micro. Te encontrás con un montón de productos en el supermercado de los que empieza a bajar el precio, hay algunos bancos que empiezan a hacer ofertas de créditos hipotecarios, que no existían más en la Argentina. Vamos hacia una economía sana".

De todas formas, Paoltroni reconoció que será necesario un reacomodamiento de la economía. "Todo se va normalizando, todo se va corrigiendo. Hay que buscar precios. De pronto preguntás por un bolillero en un local y te dicen 12 mil pesos y lo buscás en Mercado Libre y aparece a 4 mil. Es todo un ordenamiento. Muchos comerciantes han quedado con stock y se resisten a esa pérdida aunque en dólares tengan más plata que antes. El peso es cada día más lindo y todos lo quieren", subrayó.

Además, destacó que haya bancos que estén ofertando créditos hipotecarios. "Creo que lo peor fue marzo. Abril fue un mes bisagra y de ahora en adelante van a ser todas buenas noticias pra los Argentinos", dijo.

Las expectativas oficialistas con el cronograma de la Ley Bases en el Senado

El objetivo del oficialismo es sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal antes del Pacto de Mayo. Aunque los tiempos son ajustados, Paoltroni se mostró expectante y dijo que es probable que el proyecto llegue a tratarse en el recinto el jueves 16 de mayo.

"El martes, miércoles y jueves de la semana próxima se trata en comisiones. Supongamos que se saca el dictamen favorable el jueves de la semana próxima. Ahí tenés que esperar siete días y se trata el jueves 16 en el recinto. Ahí puede ser ley", sostuvo.

Mientras que algunos referentes opositores manifestaron críticas con respecto a la falta de tiempo para discutir algunos aspectos de la ley, el senador formoseño insistió en que la norma fue muy debatida. "Esta es una versión reducida de la ley que se envió en enero", dijo y agregó: "Furon cuatro meses y medio de debate. No es poco todo el agua que corrió debajo del puente".

En este sentido, rechazó que en el Senado puedan hacerse grandes modificaciones y sostuvo que en caso de que se propongan pequeños cambios y deba volver a la Cámara baja no alterará el objetivo del Ejecutivo nacional. "No nos tenemos que alarmar porque en Diputados dicen 'sí, estamos de acuerdo con esta modificación' y se termina".

GL CP