Ramiro Marra declaró el "fin del stockeo": "Me comí todas las latas de atún"

Con tono de coach motivacional, Ramiro Marra publicó este viernes 3 de mayo un video en el que declaró el "fin del stockeo", contó que adelgazó y declaró: "Me he comido todas las latas de atún". Este es el producto que el libertario utilizó durante toda la campaña electoral 2023 para hablar de estrategias para ahorrar con productos y en lugar de dinero. De hecho, celebró que con su elección ganó un 50% por encima de la inflación.

"He bajado de peso. ¿Cómo lo he logrado? Me he comido todas las latas de atún. Me quedan solamente dos. He matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, bajé de peso. Y, por el otro, encontré un excelente mecanismo de ahorro... pero en la Argentina que conocíamos, no en esta nueva Argentina", aseguró Marra en la primera parte del video.

Y continuó: "Y por eso me he comido las latas de atún. Ya no es momento de stockearse, ya no es momento de comprar latas de atún. Yo he ganado un 50% si lo comparo con la inflación. Me ha ido bien, pero aparte he recuperado mi peso. Hoy en el Día del Atún festejo que la Argentina esté saliendo de un proceso de stockeo para entrar en un proceso de ingresos y de crecimiento".

La perfo de Marra

Ahora Marra aprovechó el Día del Atún para respaldar al gobierno de Javier Milei. La fecha fue establecida por la Asamblea General de la ONU para que la población tome consciencia acerca de cómo las formas actuales de explotación comercial de este pez son biológicamente insostenibles.

Sin embargo, para Marra las latas de atún significaron en campaña una forma efectiva y sencilla de poner en evidencia las dificultades de los argentinos de resguardar sus pesos como consecuencia de la inflación.

"Me gusta ahorrar en atún porque es pequeño y no tiene una fecha de vencimiento cercana. Entonces, puedes ahorrar comprando latas de atún", repetía en campaña. El producto se convirtió en una especie de latiguillo del legislador porteño, pero según su última publicación, acaba de terminar.

