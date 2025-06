Francos redobla la apuesta tras el escándalo en el Congreso y exige disculpas públicas para volver

A dos días del escándalo que paralizó la sesión informativa en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló por primera vez sobre el episodio que terminó con su salida abrupta del recinto y cruzó con dureza a la senadora peronista Cristina López, a quien le exigió una disculpa pública para considerar su regreso. “El cumplimiento ya está hecho”, afirmó este sábado en declaraciones radiales, dejando en claro que no tiene intenciones de someterse nuevamente a una exposición ante el Congreso.

Durante su participación en radio Mitre, Francos responsabilizó a la legisladora fueguina por el fracaso del informe: “La diputada —perdón, senadora— que se expresó de esa manera perjudicó a su propio bloque. No se puede empezar una intervención diciendo ‘usted es un mentiroso’. Le pedí que se rectificara, no lo hizo, agarré mis papeles y me fui”.

El funcionario aseguró que la sesión se desarrollaba con normalidad hasta el cruce con López, y que, de no haber mediado ese entredicho, habría permanecido en el recinto. “Habló Unión por la Patria con tono respetuoso, aunque con críticas. Yo les iba a responder. Hablaron cuatro o cinco, quedaban quince más. Pero cuando se traspasa un límite, no lo voy a tolerar”.

Sobre el pedido de la oposición para que retome el informe el próximo miércoles, Francos fue tajante: “Ellos me citaron, pero no recibí notificación oficial. Veremos qué decisión tomo. Si la senadora me pide disculpas públicas, lo pensaré”.

El enojo con Tierra del Fuego y la defensa del plan económico

Francos también aprovechó para criticar a los legisladores de Tierra del Fuego que cuestionan la política de apertura comercial del Gobierno. “Algunos creen que defienden más la soberanía nacional por vivir en el sur. Nosotros también la defendemos desde Buenos Aires. No somos menos patriotas”, afirmó, en alusión directa a López y otros representantes fueguinos que se oponen al recorte de beneficios al polo industrial de la isla.

El funcionario se mostró molesto con lo que consideró una defensa corporativa de intereses locales que, según él, va en contra del rumbo económico que impulsa Javier Milei. “La baja de aranceles es parte de una estrategia integral para modernizar la economía. No vamos a dar marcha atrás por presiones sectoriales”, aseguró.

Mayans en la mira

El senador José Mayans, presidente del bloque peronista, también recibió críticas por parte de Francos. El formoseño había sugerido que el funcionario utilizó el cruce con López como una “excusa” para abandonar la sesión. “Eso me preocupa muy poco. Mi actitud fue clara: me retiro si no hay rectificación. Y así fue”, retrucó el jefe de Gabinete.

Además, recordó que el acuerdo con la Cámara alta era que la exposición durara hasta las 15. “Yo estaba dispuesto a seguir. Pero con agravios personales, no”, insistió.

Desde Casa Rosada respaldaron la reacción del funcionario y descartaron por ahora que se lo vuelva a enviar al Congreso si no hay garantías mínimas de respeto institucional. La tensión con la oposición crece en un momento en que el Gobierno busca aprobar su paquete de reformas estructurales, y la sesión frustrada del jueves fue vista como una muestra de la fragilidad del diálogo parlamentario.

Mientras tanto, en el oficialismo relativizan el impacto político del episodio. “Francos cumplió con lo que establece la Constitución. Lo demás es un show”, dijeron fuentes cercanas al presidente Milei.

