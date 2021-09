El fuerte cruce entre Pablo Duggan y López Murphy: "Duraste 15 días como ministro de Economía"

El candidato a diputado nacional por Juntos, Ricardo López Murphy, protagonizó un fuerte cruce con el periodista Pablo Duggan. El economista apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que "no entiende nada" de lo que hace, a lo que el conductor de C5N le respondió.

"López Murphy, duraste 15 días como ministro de Economía y decís que Cristina Kirchner, que fue dos veces presidenta, ahora vicepresidenta, que armó el Frente de Todos que ganó las elecciones. Calculá la cantidad de días que gobernó Cristina comparados con los 15 días que estuvo sentado en el ministerio de Economía Ricardo López Murphy", expresó Duggan en su columna en C5N.

En esa línea, añadió: "Ricardito, podés decir que no te gusta lo que dice Cristina o criticarlo, decir que no sabe lo que hace. Pareciera que sabe más que vos qué es lo que hay que hacer en un gobierno".

Luego, al escuchar la columna del periodista, el economista le contestó vía Twitter: "Argentina agoniza porque Cristina Kirchner fue dos veces presidenta sin entender nada. Yo fui 15 días ministro de Economía porque propuse ajustar los privilegios de la política. Kirchner nos hundió, aunque su militancia orquestada pretenda convencernos de lo contrario, Pablito".

Mientras que el conductor también le respondió por esa red social: "Ricardo: Argentina agoniza por los cuatro años de terror de Mauricio Macri y por la pandemia. Usted se acaba de sumar a Macri. Y usted quiso ajustar a la educación, no a la política. De eso no se vuelve".

El intercambio no quedó ahí y López Murphy criticó: "Disculpá, Pablito, me olvidé de que la Argentina durante la presidencia de Cristina Kirchner tenía menos pobres que Alemania. Como dice Martín Tetaz, son puro ‘ah, pero Macri’. De mentir descaradamente no se vuelve. Saludos”.

Finalmente, Duggan lanzó el último comentario en este cruce: "Lo peor es que cuando se sumó al gobierno de De La Rúa como ministro de Defensa, intentó desesperadamente aumentar el gasto militar. Como ministro de Economía ajustó a la educación. Así le fue. 15 días...”.

ED