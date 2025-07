Fuga de intendentes del PRO furiosos con las exigencias de LLA

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, un hombre del PRO, pero de Daniel “el Tano” Angelici a la vez, fue el primero en dar el portazo. Tras días de incertidumbre el miércoles se hartó de pelear contra La Libertad Avanza y decidió cerrar por fuera. Le siguió Diego Reyes de Puán. Y ayer María José Gentile de 9 de Julio comunicó que también se iba del acuerdo LLA-PRO. Al cierre de esta edición también tomó la decisión de irse Pablo Petrecca de Junín, un municipio cabecera de la Cuarta Sección Electoral.

Dos de los cuatro (Gentile y Petrecca) tienen una cuestión en común: se referencian con Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, quien hoy para el presidente Javier Milei es un enemigo político y siquiera quiso cruzarse con él en el acto por los 31 años del atentado a la AMIA.

La sangría de intendentes amarillos se debe a una decisión de los libertarios, referenciados en Karina Milei, que decidieron mirar con lupa cada municipio gobernado por el PRO. Aunque originalmente cuando se firmó el frente se contempló la idea de que en los trece municipios amarillos tendrían la ventaja los del PRO en la boleta de concejales, eso finalmente no ocurrió.

Ya Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, lo venía expresando: querían tener poder de veto sobre muchos de ellos. En ese sentido, por caso, a Petrecca le exigieron el 70% de la boleta de concejales, una forma elegante de echarlo de acuerdo.

El intendente de Junín gobierna el principal municipio de la Cuarta Sección Electoral y ya venía escuchando que los libertarios no lo querían. Por ello comenzó a ensayar, semanas antes, diálogos informales con el espacio Somos Buenos Aires, el armado de centro donde confluyen peronistas anti-K, la UCR, el GEN y hasta Emilio Monzó con sus dirigentes.

En el caso de Pergamino ya Pareja venía monitoreando lo que allí ocurría y detectó que Martínez, del PRO, pero empleado del radical Angelici, había tenido manifestaciones a favor de la UBA en plena disputa con el Gobierno nacional, entre otras cuestiones. El intendente se apuró y fue el primero en saltar.

Por estas horas es una gran incógnita qué pasará en Vicente López con Soledad Martínez. Se trata de la principal intendenta que fue asesora de Jorge Macri durante casi dos décadas y que tomó vuelo propio desde hace un año medio. A tal punto que es vicepresidenta del PRO nacional.

“En Vicente López no está cerrado el acuerdo todavía. A esta altura esperábamos que ya lo esté, pero lamentablemente no ha ocurrido hoy (por ayer). No es escenario de ruptura, pero no hay acuerdo aún”, se lamenta ante PERFIL una fuente cercana a la intendenta.

A pesar de que hubo múltiples reuniones con los referentes libertarios, los pedidos, cada vez mayores de parte de LLA, no permitieron un cierre. Se espera que hoy haya una definición.

Paralelamente tanto Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles, como Sebastián Abella, de Campana, lograron entrar en el acuerdo. En el segundo caso Abella contó con los buenos oficios de Diego Santilli, un actor clave, junto a Cristian Ritondo y a Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, del frente global con los libertarios.

En otros distritos avanzan el pacto LLA-PRO: en Zárate, donde gobierna Marcelo Matzkin, de Ritondo, o en el mismo MdQ, las boletas no tendrían problemas.

En lo que refiere a legisladores bonaerenses, tanto diputados como senadores, en las charlas incipientes se definió que hoy ya se termine de definir porque se privilegió acordar las boletas de concejales primero. Acaso por ello saltaron cuatro intendentes del PRO. Y quizás un quinto.

De todos modos se espera que haya, al menos, seis legisladores para los amarillos y el resto serán violetas.