“Fui con una botella de whisky encima”: la confesión de Facundo Moyano a Moria Casán

La difusión de un audio privado volvió a poner en primer plano la entrevista que Facundo Moyano mantuvo con Moria Casán el 25 de septiembre. “Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, reconoció el exdiputado en el mensaje que la conductora reprodujo este viernes en La mañana con Moria, por El Trece.

En el audio, Moyano explicó que atravesaba un momento personal difícil cuando se presentó en el estudio. A pesar de ese estado, aseguró que se retiró conforme con la conversación y que la entrevista le había permitido expresar lo que sentía. “Y así todo, me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad”, sostuvo.

Antes de reproducir el mensaje, Casán recordó que el dirigente tenía previsto llegar a las 9.30, pero apareció después de las 10.30, luego de manifestar dudas sobre si finalmente asistiría. La conductora también contó que había advertido que Moyano estaba afectado emocionalmente y que posiblemente no había dormido.

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La jueza citó a Facundo Moyano y a Candela Arizaga para resolver la perimetral en medio de la causa

Qué dijo sobre Candela Arizaga y la causa judicial

En el mismo mensaje, Moyano se refirió al episodio ocurrido en agosto en su departamento del barrio porteño de Belgrano, que derivó en una investigación judicial y en denuncias vinculadas con presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

El exdiputado cuestionó que las preguntas dirigidas a Candela Arizaga durante su reciente presentación ante la Justicia se concentraran en versiones sobre un posible embarazo o un casamiento. “Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo”, expresó.

Moyano sostuvo que el caso debe resolverse en los tribunales y afirmó que algunas de las versiones que circularon públicamente no se corresponden con lo ocurrido. Sus declaraciones forman parte de su descargo y no constituyen una resolución sobre los hechos investigados.

El reencuentro en Madrid y su preocupación por la salud de Candela

El exdiputado también habló sobre el encuentro que mantuvo con Arizaga durante un viaje a Madrid. Según relató, ambos pudieron conversar sobre lo sucedido y sobre las versiones que circularon durante los últimos meses.

“Lo principal era la salud de Cande y poder saber que esté bien”, afirmó. Además, señaló que los dos habían atravesado un período de mucho estrés y ataques de pánico.

Por último, Moyano expresó su deseo de que el conflicto se resuelva pronto y volvió a cuestionar algunas de las versiones difundidas sobre el episodio. La investigación judicial continúa siendo el ámbito en el que deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.