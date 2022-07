Gabriela Cerruti criticó los "golpecitos de mercado" y acusó al periodismo de "generar caos"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, habló este miércoles 6 de julio de "golpecitos de mercado" para describir la crisis económica que atraviesa el Gobierno y acusó a los medios de comunicación de "generar caos, incertidumbre".

"En estos días, por estos movimientos del mercado, hubo que vender algo de reservas. ¿Por qué importa el riesgo país y estos golpecitos de mercado? Porque esto nos implica por ejemplo tener que vender reservas", enfatizó Cerruti durante un vivo de Instagram en el que contestó preguntas de los usuarios de la red social durante casi 22 minutos.

Gabriela Cerruti reveló que Miguel Pesce propuso a Silvina Batakis y dijo que el plan económico "está asegurado"

La crítica de Cerruti a los medios de comunicación

En ese marco, la funcionaria nacional apuntó: "Hay que ser muy cuidadosos y lo primero que hay que hacer es tranquilizase y saber que muchísimas veces por estilo, por ideología o por lo que fuera hay un mundo periodístico al que le interesa mucho más generar caos, incertidumbre, que transmitir realmente certezas de hacia dónde vamos".

"Quiero decirles una cosa respecto de la situación que tenemos ahora: calma. Hay que tratar de diferenciar lo que es la parte de la economía real y de lo que sucede en la realidad del ruido mediático generado alrededor de eso", subrayó.

Además, la portavoz afirmó que pese a los "ruidos" que hubo en los últimos días, producto de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de economía, la situación económica de la Argentina "sigue estando igual" que hace unos días.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Pese a la crisis, Cerruti afirmó: "Seguimos creciendo"

"Ojalá que la situación no solamente se tranquilice, que es lo que necesitamos en estos días, sino que siga mejorando. Que haya habido estos ruidos en estos días no quiere decir que la situación básica de la Argentina, la que estamos sosteniendo, no sigue estando igual que como les decíamos hace una semana atrás, que es que los puntos del crecimiento siguen estando, seguimos creciendo, sigue bajando el desempleo, siguen creciendo las exportaciones, se están acumulando reservas", describió.

Consultada sobre la suba del riesgo país, Cerruti afirmó que "es un número que en sí mismo no quiere decir nada", pero indicó que se trata de "una de las variables del mecanismo financiero a tener en cuenta, porque genera expectativa y movimientos".

Por último, calificó a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, como una "economista muy reconocida" que "hizo una tarea muy importante en la provincia de Buenos Aires" y que contaba con "muy buenas referencias".

ED