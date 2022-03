Gerardo Morales cuestionó a Mauricio Macri: "Rechazamos las políticas neoliberales del menemismo"

El radicalismo sigue con su esfuerzo por distinguirse del PRO dentro de Juntos por el Cambio. En ese sentido, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se desmarcó de las declaraciones de Mauricio Macri sobre el expresidente Carlos Menem.

"Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo", señaló en un hilo de Twitter el gobernador de Jujuy.

Además, planteó que "la UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs", para distinguirse de los integrantes del PRO, una crítica que mantuvo durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos.

"Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad", enfatizó el jujeño.

