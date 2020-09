Garavano festejó el fallo de la Corte y defendió el traslado de jueces

El ex ministro de Justicia durante la presidencia de Mauricio Macri, Germán Garavano, se mostró sorprendido de la decisión de la Corte Suprema de aceptar el pedido del per saltum y frenar el desplazamiento de los tres jueces apuntados por el kirchnerismo. "No esperaba este fallo", dijo aunque celebró la decisión y defendió los traslados: "Nunca se había retrotraído ninguno de los 60 traslados de jueces".

"No esperaba este fallo, era probable que no hiciera lugar y esperar al recurso extraordinario", expresó sorprendido Garavano en diálogo con TN sobre la decisión del máximo tribunal de aceptar el pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados habían sido revocados por el Senado.

En esa línea, manifestó: "Se aboca a resolver un fallo en una instancia anterior que ha generado una preocupación por parte de la ciudadanía que hizo el gobierno y el senado y va a tratar el tema con una celeridad a destacar".

La Corte Suprema puso en pausa los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

"Entiendo las razones, entiendo los fundamentos que son muy contundentes y sólidos y con esta celeridad que requiere. La Corte al haberse abocado ejerce su rol de cabeza del Estado", añadió el ex funcionario.

Asimismo, defendió los traslados que se hicieron durante el macrismo: "Creo que la Corte de algún modo se va a pronunciar sobre la inamovilidad de los jueces y la independencia del Poder Judicial. Estos traslados fueron solicitados por estos propios jueces, el Consejo de la Magistratura con mayoría aprobó estos traslados con requisitos del reglamento. La Corte ya emitió dos acordadas, la cuatro con votos de Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y la siete con Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que para estos casos de jueces federales no es necesario otro acuerdo del Senado".

La decisión de la Corte, entre la felicidad de Carrió y la advertencia de Dalbón

"Lo que se ha resuelto es sobre la apertura del caso. La Corte le fijó 48 horas del traslado al Estado. La semana entrante la Corte estaría en condiciones de resolver", comentó.

En ese sentido, dijo que "la Corte va a tratar de fijar una doctrina definitiva sobre los traslados". "Estos movimientos los solicitan los jueces. Hasta que se suscitó esta avanzada de la ex presidenta se habían hecho más de 60 traslados, que nunca habían sido objetados", añadió.

"Es peligroso tratar de sacarlos a los jueces de su lugar. Hasta este momento no se había retrotraído ninguno de los 60 trasladddos de jueces. Es una cuestión novedosa de avance contra la Justicia", concluyó Garavano.

EuDr CP