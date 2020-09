Marcela Losardo dijo que "sería un escándalo" si la Corte falla a favor de los jueces desplazados

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, denunció este lunes 28 de septiembre que el escrache que sufrió el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en su casa de Rafaela forma parte de "un plan sistemático" en el cual "se está generando violencia y atentando contra el sistema democrático". Además, dijo que "sería un escándalo" si el máximo tribunal falla a favor de los jueces desplazados por el Senado.

"Si la Corte habilitara el per saltum y decidiera que sigan en sus lugares serían un escándalo, habilitaría a lo que no se quiere hacer, que el Ejecutivo traslade jueces", expresó la funcionaria nacional en declaraciones a radio FutuRöck y el canal C5N.

Asimismo, consignó que ayer habló con Lorenzetti para solidarizarse ante lo ocurrido el fin de semana e indicó que "pareciera ser que los manifestantes están identificados" y "eran del partido de Cambiemos", según le señaló el magistrado.

"Me dijeron que es gente del macrismo, del PRO, aunque, si no fuera así, también es lamentable, porque se está generando violencia y se está atentando contra el orden democrático", aseveró la ministra. En esa línea, agregó que, en su opinión, se trata de "una cuestión armada" como parte de "un plan sistemático que está haciendo parte de la oposición".

"Cada vez que hacemos algo que empieza a poner a la Argentina dentro de la institucionalidad, corrigiendo errores, se produce esto", reflexionó Losardo, y afirmó que estas prácticas son "imposibles de tolerar, sobre todo en el momento que estamos viviendo". Para la funcionaria, esta clase de protestas tienen un "contenido de operación y cosas armadas".

Al referirse a la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Germán Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado, dijo que "esto es corregir lo que se hizo de manera incorrecta".

"¿Vamos a empezar con la Argentina del escrache? La gente tiene que entender que el Senado no se puede ignorar en la designación de un juez. Si el Senado dice no, no se puede. Ignorar el valor del Senado y desmerecer lo que representa es algo ilógico", subrayó.

Alberto Fernández sobre el escrache a Lorenzetti: "Fue propio del fascismo"

Sobre la decisión de la Corte Suprema, que mañana debe definir si autoriza el per saltum solicitado por los magistrados para que se resuelva su situación, la funcionaria dijo que le "gustaría" que en el máximo tribunal "decidan con tranquilidad y sin presión, al revés de lo que están viviendo" a causa del reclamo de los "opositores".

Además, pidió recordar que el expresidente Mauricio Macri "mandó por decreto dos miembros de la Corte, lo que luego fue corregido", tras lo cual se preguntó: ¿De qué instituciones estamos hablando?".

"No levantemos esas banderas de la República porque no son banderas reales", afirmó en relación a la postura actual de la dirigencia de Juntos por el Cambio y al modo en que tomó decisiones durante su gobierno.

Ahora el Gobierno apuntó a la oposición por el escrache a Ricardo Lorenzetti

Tras reconocer que durante los últimos días le "costó pensar cómo puede ser que estemos hablando de estas cosas tan obvias", Losardo sintetizó: "Nosotros no tenemos ni mesa judicial, ni operadores judiciales, ni vamos a hablar de que las cosas salgan de determinada manera; lo que queremos es que se respete la Constitución, que tengamos jueces probos y justos".

Losardo se refirió también al posteo de Macri, quien el domingo por Twitter repudió el bocinazo en el domicilio particular de Lorenzetti, y consideró que "no sirve de nada solidarizarse en las redes", sino que "tienen que decir 'esto no pasa más'".

La funcionaria dijo que detrás de las protestas están los sectores que "que no quieren cambiar" e insistió que estas manifestaciones forman parte de "un plan sistemático". Asimismo, manifestó que lo notó "molesto y preocupado" a Lorenzetti por el escrache en su domicilio, aunque señaló que se trata de "un hombre firme".

EuDr