Ahora el Gobierno apuntó a la oposición por el escrache a Ricardo Lorenzetti

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, calificó este lunes como "inadmisible" e "increíble" el escrache que sufrió el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en su domicilio particular de Rafaela. Y agregó que "esto fue una cuestión pensada y armada: aquí hay un plan sistemático de una parte de la oposición".

El domingo, una caravana de varios autos encabezó una protesta frente a la casa de Lorenzetti en Rafaela. El hecho se dio 48 horas antes de que el máximo tribunal trate los recursos presentados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.

El escrache fue repudiado por toda la oposición, con Mauricio Macri a la cabeza, y por varios ministros del gobierno nacional. Horas después de la protesta, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó su "preocupación" y sostuvo desde Twitter que el país necesita que las "instituciones de la democracia trabajen libres de presiones".

"Lo que sucedió con Ricardo Lorenzetti en el día de ayer es inadmisible; las imágenes fueron increíbles", señaló Losardo hoy a la radio Futurock. Y agregó que habló con el juez de la Corte, "que me dijo que tiene individualizada a la gente, porque esto fue una cuestión pensada y armada: aquí hay un plan sistemático de una parte de la oposición".

La ministra de Justicia nacional fue más allá en su hipótesis sobre un plan opositor detrás de la manifestación de ayer en la ciudad del norte santafesino. "No sirve después de estas cuestiones, que son la sistematización de un modo nefasto de hacer política y de violentar las instituciones, se solidaricen a través de Twitter: tienen que salir a decir que esto no se hace más... o no armarlo más".

Macri repudió el escrache a Lorenzetti y pidió: "La Corte debe fallar conforme a derecho"​

Sin dar nombres, Losardo explicó que "hay una raíz que convoca a todas estas manifestaciones que se fueron dando, en medio de una pandemia, en función de una confusión de los temas".

"Es inadmisible lo que sucedió, que forma parte de un plan; cada vez que hacemos algo que empieza a poner al país dentro de la institucionalidad, pasan estas cosas... no hablemos más de la república entonces, porque esa república no es la que tenemos que tener", señaló.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó para este martes a un "acuerdo extraordinario" donde se analizará si concede el pedido de "per saltum" de los tres magistrados Bruglia, Bertuzzi y Castelli para que se resuelva la cuestión de fondo, respecto de si sus respectivos traslados por decreto durante el anterior Gobierno de Macri se ajustaron o no al trámite de designación previsto en la Constitución.

El viernes, el presidente Alberto Fernández cuestionó en diferentes intervenciones al titular de la Corte, al señalar que le "llama mucho la atención por los comentarios" que le llegan, "por cosas que se ven dentro de la Corte". Y apuntó: "La verdad lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido en el gobierno anterior".

FA/FF