Es curiosa la situación que se vive en la justicia argentina y no por la reforma judicial, sino por la decisión del Senado de volver a sus lugares de origen judicial a tres jueces sobre los cuales la ex presidenta y actual vicepresidenta había puesto los ojos. Si Bruglia, Bertuzzi y Castelli, si bien los tres nunca la investigaron, cosa que hay que remarcar frente a la desinformación de muchos periodistas, si tuvieron un rol clave en la revisión en el caso de Bruglia y Bertuzzi y como camaristas de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña en la revisión de algunas causas. Y Castelli iba a tener un rol preponderante como integrante del Tribunal Oral Federal que tiene que juzgar la causa Cuadernos, donde está involucrada la actual vicepresidenta de la Nación.

La Corte Suprema decidió, por indicación del presidente Carlos Rosenkrantz, tomar el per saltum que presentaron los tres jueces para definir qué hacer en el caso de esta decisión del Senado, donde los volvió a su lugar de origen. Ellos no quieren. Ellos quieren quedarse donde están, pero ya tienen un fallo en contra de la Casación y, sobre todo, esperan la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El presidente de la Corte Suprema convocó a audiencia por los traslados de jueces

¿Qué hizo la Corte? Aceptar que va a tratar el per saltum, en la reunión de acuerdos de este martes. ¿Eso significa que estos jueces van a poder volver a sus lugares?. No, significa apenas que la Corte Suprema de Justicia va a ver qué hace con esa presentación judicial. Mientras espera que finalmente la Cámara Contencioso Administrativo defina si les da lugar a estos tres jueces o no.

Mientras los tres pidieron una licencia, unas vacaciones para no tener que convalidar su regreso a sus juzgados originales. Casación les dijo que no, la Corte no interviene y ellos no están en un lado ni en el otro. Mientras la Cámara Federal porteña, que debería tener seis integrantes, tiene solo apenas dos y uno con Covid. Así funciona la justicia mientras la Argentina se hunde.