Zaffaroni culpó a Patricia Bullrich y al periodismo por el "apriete" a Ricardo Lorenzetti

Eugenio Raúl Zaffaroni responsabilizó este lunes 28 de septiembre a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y a periodistas, entre los que incluyó a Luis Majul, por el escrache que sufrió Ricardo Lorenzetti este fin de semana en su casa de Rafaela, Santa Fe. El exministro de la Corte Suprema de Justicia pronosticó que el máximo tribunal no aceptará este martes el recurso de per saltum planteado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para preservar sus traslados. "La Corte no se va a suicidar", sostuvo.

Sobre la protesta que enfrentó Lorenzetti, Zaffaroni consideró que es "un apriete, una suerte de extorsión que están tratando de hacerle a la Corte Suprema". "Los términos extorsivos han sido claramente explicados por la oposición, por la jefa del partido opositor [el PRO] y por los periodistas. Incluso hemos escuchado a [Luis] Majul diciendo que conoce perfectamente a cada uno de los ministros. Es una actitud realmente preocupante pero tiene su explicación en el juego del poder", argumentó el jurista entrevistado por Roberto Navarro en El Destape Radio.

Zaffaroni se refirió además a la polémica por los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Trasladados en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, la decisión fue revertida la semana por el Senado y ratificada por un decreto de Alberto Fernández, lo que motivó el recurso de amparo de los magistrados que mañana debe tratar el máximo tribunal. Sobre la cuestión, el exministro de la Corte opinó: "Lo que se decide respecto de estos tres jueces y este escándalo que se está armando es si vamos a seguir teniendo Poder Judicial".

"Si lo que se decide es que el presidente puede trasladar, cada vez que hay vacantes, los jueces que se le ocurra, con tal de que no les afecte el salario, no en subrogancias sino directamente dejarlos; eso significa que cualquier Poder Ejecutivo se va a poder armar su Poder Judicial. Entonces un día tenemos un Poder Judicial macrista, otro día un Poder Judicial albertista o de quien venga, y se terminó el Poder Judicial", planteó el magistrado retirado.

Stornelli: "Yo no estoy en ningún lado de la grieta, no tengo militancia política"

Per saltum y oposición

El jurista anticipó además que la Corte no aceptará mañana el recurso de amparo: "Los 11 años que yo estuve, nunca admitimos un per saltum y creo que después tampoco. Esto es una cosa totalmente excepcional. Creo que la Corte va a decir es 'el per saltum no funciona, que siga en el trámite que tenga que seguir; y cuando resuelva la Cámara Contencioso Administrativa, etcétera, que venga después acá si lo quieren traer y lo veremos'".

"Me parece que va a ser esa la decisión de la Corte, no hacer lugar al per saltum. La Corte no se va a suicidar, cualquier otra cosa que pudiera decidir es un suicidio ante la opinión pública para siempre. Hay determinadas decisiones que implican un estigma que después no se puede sacar de encima. Desde los tiempos de Menem que no se hace un per saltum", completó.

Por último, Zaffaroni volvió a apuntar contra la oposición: "Acá lo que se está discutiendo, y lo que lleva a esta actitud virulenta y destituyente de la oposición, es el temor de que alguien se ponga a averiguar qué pasó con los 80 mil millones de dólares que entraron y salieron. Cada uno sabe lo que hizo, y el dinero deja una huella que cualquiera lo puede rastrear. Todo el mundo en la oposición no es responsable de eso, hay quien sí y hay quien no", sostuvo.

"Supongo que en algún momento primará la razón en la oposición y los que no tienen nada que ver dirán 'listo, nosotros le soltamos la mano a los otros y tendremos una diferencia ideológica', espero no equivocarme. No creo que toda la oposición esté dispuesta a hundir el barco de la democracia", concluyó.

FF