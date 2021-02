Germán Garavano, contra Oyarbide: "La sociedad no toleró un juez de esas características"

El exministro de Justicia, Germán Garavano, habló este domingo sobre la gestión de Cambiemos en materia judicial y aseguró que la mesa judicial es “un relato para la gilada” y se refirió además a la renuncia del ex juez Norberto Oyarbide en 2016: "Yo creo que la sociedad no toleraba en ese momento un juez de esas características", consideró.

“Creo que él renunció porque no tolera ese rechazo social”, sostuvo Garavano en diálogo con A confesión de parte, el programa radial que conduce Romina Manguel.

"Como la sociedad no toleró las situaciones de corrupción groseras y masivas que vimos casi estructurales o sistémicas, tampoco toleró que determinados jueces que habían sido condescendientes o habrían facilitado esa situación continuarán en sus cargos", manifestó.

Para Garavano, Oyarbide renunció “porque no tolera ese rechazo social”. "La sociedad era la que en ese momento marcaba en su prioridad la agenda anticorrupción. Veníamos de una situación de corrupción sistemática y de jueces que habían protegido esa corrupción sistemática", expresó.

Respecto de su opinión de la columna radial que tiene el ex magistrado en Radio 10, en el programa de Coco Sily, manifestó: “Lo bueno de la libertad de expresión y vivir en sociedades democráticas libres es que uno lo que no quiere no lo ve, y las empresas que no les parece bien eso no apoyarán y no sacarán publicidad en ese lugar, y después será un problema del que tuvo la genial idea de ponerlo ahí al aire si lo hacía por una razón comercial o una razón política", planteó, y destacó que es alguien que se fue de Comodoro Py “con denuncias penales y en una situación muy crítica".

Consultado sobre la mesa judicial que habría funcionado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, consideró que “es un relato para la gilada”. "Es un relato, y para que el relato tenga una dosis de verosimilitud tiene que generar algún anclaje con la realidad sino sería una cosa psiquiátrica, entonces encontraron un anclaje en estas reuniones que hacíamos para definir los pliegos", dijo.

“No tiene ni pies ni cabeza este relato, es un relato para la gilada, para la gente para tratar de justificarse lo que no pueden justificar en términos de corrupción", amplió Garavano. En esa línea, explicó que se reunían “en el despacho del Dr. Pablo Clusellas cada 15 días, en un horario en el que además los periodistas de la Casa Rosada nos veían, los funcionarios que teníamos que ver con el proceso de designación de jueces para ver los pliegos que nos elevaba el consejo de la magistratura”.

En palabras de Garavano, el lawfare "es un intento de tratar de mejorar su situación procesal en los expedientes y de explicarle a sus votantes y a la gente que en realidad los están persiguiendo, que nadie expropió Ciccone, nadie se quedó con Ciccone, que el video de la Rosadita con miles y miles de Euros tampoco existieron y que los dolares de Lopez tampoco existieron".

Como crítica a la gestión actual en materia de justicia, consideró que “lamentablemente se demoró un poco por la pandemia y las leyes han sido muy malas". "La energía parece puesta en cómo destruir al sistema de justicia, la independencia judicial, y mientras tanto nombrar jueces y fiscales cercanos y cómo solucionar los casos de corrupción que todavía no se han solucionado”, expresó.

A.G./