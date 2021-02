Mauricio Macri se reunió con Garavano, afina su estrategia y ve a CFK detrás de las denuncias

Mauricio Macri se mantiene activo. Y atento. En especial, tras las nuevas denuncias del Frente de Todos, en este caso contra su ex secretario General de la Presidencia, y mano derecha en la flamante fundación macrista. Se trata de Fernando de Andreis, quien fue denunciado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade por enriquecimiento ilícito.

Ante esto, el ex presidente se reunió ayer con el ex ministro de Justicia, Germán Garavano. El ex funcionario, quien mudó sus oficinas al norte de la Ciudad, es uno de los interlocutores más cercanos en materia judicial que tiene Macri. El encuentro se dio en las oficinas de la avenida Libertador, que ahora ofician como epicentro de la fundación.

Allí estuvieron dialogando sobre las últimas denuncias del oficialismo: la de Andreis junto a una colaboradora, Fátima Micheo (quien coordinaba la agenda del presidente en Casa Rosada) y también contra el diputado nacional Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio.

“En estos meses va a haber una arremetida feroz”, le dijo Garavano a Macri en la reunión, según pudo reconstruir PERFIL. En particular, el ex ministro estuvo muy cerca de la causa Correo Argentino – por la cual el ex presidente teme que sea involucrada su familia – y la investigación por espionaje ilegal que tuvo a maltraer a Darío Nieto, secretario privado del ex jefe de Estado.

Garavano suele darle un pantallazo general y también realiza un repaso de las últimas sentencias y medidas judiciales. No son pocos los que se cruzaron con el ex presidente en estos meses y se sorprendieron de la información que tenía, por ejemplo, de los nombramientos que tiene en carpeta el Consejo de la Magistratura o las causas que debe resolver la Corte Suprema.

De todas maneras, ante su entorno más íntimo, Macri no tiene dudas: asegura que hay “un ataque político – judicial por una orden de la vicepresidenta, Cristina Kirchner”. Incluso, dice, tiene que ver con el año político y con el hecho, según manifiesta, de que él no esté con procesamientos o juicios orales en curso.

También, el ex jefe de Estado hace una diferenciación: sostiene que la orden de ir por los ex funcionarios más cercanos a él, como Nieto o ahora De Andreis, responde directamente a CFK y no lo observa al presidente, Alberto Fernández, involucrado en esa movida.

El abogado que está al frente de la defensa de Macri es Pablo Lanusse, el ex fiscal de la causa de la mafia del oro y querellante en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Además de Garavano, el ex presidente está en contacto con su amigo, el auditor porteño y ex secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y Alejandro Pérez Chada, el penalista que también lo defiende. En los últimos meses Pérez Chada estuvo abocado a la defensa de Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI.