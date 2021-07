Gisela Marziotta: “Fui descubriendo al peronismo a partir de Néstor Kirchner”

Gisela Marziotta es actualmente diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y busca renovar su banca por el período 2021-2025, integrando en segundo lugar la lista de precandidatos que encabeza Leandro Santoro, el legislador y amigo del presidente Alberto Fernández, para competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)

“Vengo siendo parte del Congreso Nacional y me quedan un montón de cosas pendientes”, aseguró la periodista en el programa Ahora Dicen, por FM Futurock, el 26 de julio, dos días después de la presentación formal de candidatos del Frente de Todos, de la que formó parte.

En aquel acto, realizado en una fábrica de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había apuntado contra los 4 años de gobierno de Mauricio Macri por sus malos resultados en la gestión de la economía. Marziotta avanzó en esa línea: "Tuvimos un gobierno de 4 años con Macri que destrozó la economía argentina. En menos de tres meses aparece el COVID. El gobierno del Frente de Todos que tuvo que postergar su contrato por la salud de los argentinos".

Gisela Marziotta habló de su miltancia en el peronismo

Marziotta, quien asumió su banca en enero de 2020, en reemplazo de Daniel Filmus, había integrado las listas de Unidad Ciudadana en 2017. Dada su identificación con la actividad periodística, admitió que si bien no es “una dirigente tradicional”, cuanta con militancia.

“Fui descubriendo al peronismo a partir de Néstor Kirchner. Todos somos peronistas pero hay gente que tarda más o menos darse cuenta. Es una forma de vida, de concepción, de hacer la política y vivir”, señaló.

“No estoy de acuerdo en que haya una apuesta a desperonizar la lista en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que históricamente no soy dirigente, porque vengo del periodismo. Tampoco me siento hoy una dirigente, sino una militante peronista nacida en Buenos Aires. Es verdad que no somos dirigentes tradicionales”, sostuvo.

Marziotta habló de su trabajo como legisladora

La legisladora indicó que “la puerta de salida de la pandemia está cerca” pero tras su paso, habrá situaciones que permanecerán, como el teletrabajo o la necesidad de mejorar la conectividad en todo el país. Hacia allí apuntará su trabajo de ser electa, aseguró.

"Estoy convencida que vamos a tener que legislar sobre esta nueva sociedad que tenemos que reconstruir después de la pandemia. El teletrabajo llegó para quedarse y seguramente tengamos que trabajar la ley", manifestó Marziotta.

