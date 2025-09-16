Las periodistas Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron una fuerte pelea en vivo que se disparó a raíz del mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei y la situación actual del país. Se dio en el programa ALaBarbarossa, conducido por Georgina Barbarrosa, en el canal Telefé.

Los videos de los cacerolazos tras la cadena nacional de Milei

El enfrentamiento comenzó cuando Mariana Brey sostuvo que las críticas hacia el Poder Ejecutivo resultan, en muchos casos, desmedidas. Como ejemplo, señaló que, tras la decisión del Gobierno de levantar el cepo cambiario, la oposición advirtió sobre un posible salto inflacionario que finalmente no se produjo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fragmento central de la pelea al aire

Mariana Brey: …cuando levantó el cepo era: “Noo, la inflación..." Y no pasó nada con la inflación cuando levantó el cepo.

Nancy Pazos: No levantó el cepo.

Brey: Sí, levantó el cepo, bueno, siguen negando la realidad, no importa.

Pazos: No te permito faltar al respeto. No levantó el cepo…

Brey: …como tampoco podés ver que lo de ayer fueron buenos anuncios.

Pazos: El que más hizo cepo en la Argentina fue Macri.

Brey: Está bien, pero lo inventó Boudou, lo inventó Cristina, tu gobierno lo inventó.

Pazos: …El gobierno parte de falacias. Una de las falacias es que se salió del cepo.

Brey: …la inflación se mantuvo y estuvo en 1,9%, 2.

Pazos: ¿A costa de qué, Mariana? ¿Por qué perdió las elecciones?

Brey: Y a costa de qué va a ser, vos que hacés futurología, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027.

Pazos: Como supe quién iba a perder las elecciones y como supe que iba a ganar Milei.

Brey: Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista…

Pazos: ¿Vos me estás diciendo golpista a mí?

Pazos: No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista.

MU