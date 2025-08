Gremios y organizaciones sociales se suman para otra marcha contra Milei

El frente anti Javier Milei que conformaron gremios de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales como la UTEP aspira a realizar la peregrinación por San Cayetano más importante de los últimos años. Para el jueves 7 de agosto, piensan reunir por lo menos a 300 mil personas y van a sumar a nuevos actores a la convocatoria.

En los últimos días, este conglomerado, que tiene a la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) y movimientos sociales de la UTEP en primer plano, consiguió la adhesión de movimientos estudiantiles, de derechos humanos y agrupaciones feministas. Habrá concentración en horas de la mañana, desde la iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo.

Y descuentan que los jubilados, protagonistas de las protestas de los miércoles frente al Congreso, también formarán parte de la cita. Además, a partir de este lunes, están previstas reuniones con diversas organizaciones políticas, desde el peronismo hasta la izquierda, para que adhieran y sumen músculo. Horacio Calculli, miembro de Aeronavegantes e integrante de la mesa chica de la organización, le advirtió a PERFIL que no será un San Cayetano más.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Va a ser una movilización muy simbólica dada la grave situación económica y social. Si bien cada espacio marchará organizado dentro de su central o movimiento, nos une una misma causa: la lucha por la dignidad del pueblo trabajador”, expresó el dirigente.

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, sostuvo que “frente al ajuste, saqueo y la exclusión, el pueblo se organiza y camina. Vamos por una patria con justicia social, construida con las manos de los trabajadores”. Si bien existían algunas dudas sobre su participación, finalmente el grupo piquetero Territorios en Lucha también dirá presente.

En la agrupación en la que pisan fuerte Libres del Sur, el MST Teresa Vive y el FOL no estaban convencidos de moverse junto con colectivos que no muestran un nivel de confrontación alto contra el gobierno libertario. No lo dicen abiertamente pero cuestionan a la CGT, a la que ven como permeable al diálogo con el oficialismo.

Sin embargo, tomaron la decisión de volcarse a la actividad en las últimas horas. “En momentos tan determinantes para nuestro país, los distintos sectores sindicales y sociales concluimos en la Plaza de Mayo para continuar con el reclamo de pan, paz y trabajo. Seguiremos rechazando el modelo de saqueo y desigualdad de Milei”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, ante este medio.

Vale destacar que este frente anti-Milei debutó este año, luego de varias conversaciones, y armó manifestaciones frente al Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado de Federico Sturzenegger. Todo con el objetivo de rechazar los decretos que ajustaban personal en la Dirección Nacional de Vialidad y distintos organismos descentralizados. También, acompañaron los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan, en especial una protesta que realizaron los empleados de la entidad pediátrica a Plaza de Mayo, el pasado 17 de julio.