Guillermo Francos reafirmó que los audios sobre presuntas coimas en el ANDIS son una "operación para golpear al Gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a insistir con que la difusión de los audios, en los que Diego Spagnuolo asegura que hubo un esquema de coimas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la compra de medicamentos, es una "operación generada para golpear al Gobierno”.

Las declaraciones del funcionario son proferidas luego de que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, le solicitara a la Justicia que levante la cautelar que impedía la difusión de las grabaciones realizadas a ella, y que el asesor Federico Cerimedo confirmara las declaraciones de Spagnuolo en los audios. Este jueves, se conocerán más detalles de la causa dado que vence el secreto de sumario.

Sin embargo, Francos se mostró escéptico sobre la veracidad de las grabaciones. “¿Esos hechos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio, ha especulado de alguna manera, ha buscado más influencia? La verdad que no sabemos, ¿hay alguna prueba de esto? La Justicia en estos allanamientos que hizo tan rápido, ¿encontró algo? No tenemos ni idea, pero estamos seguros de que no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción", afirmó Francos en diálogo con Border Periodismo.

De acuerdo al jefe de Gabinete, la difusión de los audios fue una operación para perjudicar al Gobierno, de la que responsabilizó directamente al abogado y pareja de la diputada libertaria Marcela Pagano, Franco Bindi. “El famoso señor Bindi, que es un operador de los subsuelos de los informantes de los Servicios de Inteligencia, que ha operado en varias causas importantes”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista volvió a cuestionar el número de pensiones por discapacidad y remarcó la mirada del Gobierno en torno a la necesidad de reducirlas. “El crecimiento de la discapacidad de la Argentina es algo que no tiene mucha lógica. Pasar de 73.000 discapacitados cuando comenzó el presidente Néstor Kirchner su gobierno a 1.300.000 actual no habla de mucha razonabilidad en la eficiencia de ese gasto”, sostuvo.

Ante esa afirmación, la conductora del programa comparó las cifras con las de Estados Unidos donde dijo que una de cada siete personas tienen discapacidad. Sin embargo, Francos subrayó: “Eso no significa que una de cada siete personas tenga que ser subsidiada con una pensión”.

Francos y la sesión contra los vetos e Javier Milei

En vísperas de la sesión en el Congreso, en que la oposición buscará revertir los vetos presidenciales a la Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario, Francos mostró dudas sobre la capacidad del Gobierno en la posibilidad de conseguir los votos para voltear la insistencia. "No estoy seguro de que podamos lograrlo", contestó el funcionario.

"El Congreso de la Nación está compuesto por políticos que están próximos a una elección que consideran muy importante, entonces van a hacer lo posible por generarle daño al Gobierno, sin pensar que es generarle es daño al país", señaló y defendió la política de ajuste monetario y presupuestario aplicada sobre áreas que reconoció como "sensibles".

