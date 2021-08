Guillermo Moreno: "Alberto debería hacerse cargo de lo que pasa en su casa"

Guillermo Moreno, actual precandidato a diputado nacional del Partido Republicano Federal, se refirió al escándalo tras la difusión de las fotos del festejo en la Quinta de Olivos. Alberto Fernández, consideró, "debería hacerse cargo de lo que pasa en su casa" y puso el foco en su accionar al que calificó como un problema de “autoridad”.

Moreno se mostró “sorprendido” por las imágenes donde se ve al jefe de Estado junto a la primera dama Fabiola Yañez en una cena grupal, mientras en el país regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de covid-19.

"Me sorprendí. Es Alberto Fernández y los más cercanos suyos tienen que hacerle caso. No es un problema de (la primera dama) Fabiola (Yañez), es suyo. Es un principio de autoridad y de conducción”, dijo en diálogo en declaraciones radiales a AM 550.

Luis D'Elía: "No pude velar a mi vieja y Alberto festejó el cumpleaños de su mujer"

En relación a la explicación de Alberto Fernández sobre lo sucedido, el ex secretario de Comercio Interior opinó "debería hacerse cargo de lo que pasa en su casa, no la querida Fabiola". "Todo lo que está diciendo está mal", analizó el candidato por la provincia de Buenos Aires.

Según el análisis de Moreno, “el Presidente no es apto”, y luego dijo que los objetivos del peronismo son “imposibles” por ese motivo. "El objetivo del peronismo es una Patria grande y un pueblo feliz, pero esto es imposible con Alberto porque no está apto para ser Presidente".

“Este es el Presidente. Lo lamento pero Alberto no fue inteligente porque condujo al pueblo a la derrota", expresó por último y sostuvo además que la polémica generada "no es una casualidad, porque Alberto es un hombre sin amigos".

“El único responsable soy yo”, dijo Alberto Fernández

Tras un fin de semana de críticas por la explicación del jefe de Estado, que muchos cuestionaron por “culpar” a su pareja Fabiola Yañez por la reunión en Olivos, Fernández volvió a referirse a lo sucedido y aseguró que es “el único responsable”.

"Algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo", dijo el presidente este lunes 16 de agosto durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la ciudad bonaerense de González Catán. Y agregó: "Yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas".

“Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas”, manifestó.