Gustavo Bordet: "Vamos a seguir reclamando a las autoridades sanitarias que se abran las fronteras con Uruguay"

En el marco de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, Gustavo Bordet, gobernador de la provincia, firmó la promulgación de la Ley provincial de fomento audiovisual, para poder mantener políticas de estado que protejan y estimulen la industria audiovisual en la provincia.

Antes de la proyección de la película entrerriana “Nosotros nunca moriremos”, filmada por Eduardo Crespo en las localidades de Crespo y Libertador General San Martín, el gobernador habló con PERFIL sobre el entusiasmo de poder realizar el festival de cine de manera presencial, pero también de la pandemia, de su encuentro con Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, del reclamo a las autoridades sanitarias nacionales para que se abran las fronteras y del federalismo y los intendentes del conurbano.

Con la promulgación de una ley de fomento audiovisual y una película comenzó el Festival de Cine de Entre Ríos

"En esta edición del Festival se suman muchos sentimientos, de alegría fundamentalmente, porque pudimos reencontrarnos en esta tercera edición. No después de una ausencia, porque se hicieron igual durante la pandemia, pero si algo caracteriza un Festival audiovisual es la interacción, el feedback entre quien viene a ver, a participar, a interactuar y quien realiza, produce, actúa. Y esto creo que es lo más positivo. Es acercar en un vínculo la cultura con nuestro pueblo y gente. Ese es el cometido de un festival de esta naturaleza", explicó Bordet.

Durante la ceremonia de apertura del festival, el gobernador entrerriano firmó "la sanción y promulgación de una ley de fomento audiovisual. Esto no es que se me ocurrió a mí ni a ningún legislador. Esto fue fruto del trabajo, la perseverancia y la tenacidad de todo el colectivo audiovisual de Entre Ríos que gestionó y empujó, y que era necesario llevar adelante políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, y para asegurar que una política pública se instale y quede, la mejor forma de hacerlo es por ley para que los fondos que se garantizan en esta ley tengan una afectación específica", destacó.

“Esta ley tiene fondos que se derivan del juego de azar, que garantizan que con esos fondos se puedan promocionar, generar espacios y que todos los realizadores y creadores puedan llevar adelante sus producciones y esto nos pone muy contentos, porque también significa cumplir con lo que habíamos prometido. Hay mucho talento en Entre Ríos y ese talento debe ser apoyado por el estado”, definió.

Se presentó en Paraná la programación del Festival de Cine de Entre Ríos

Este miércoles 8, antes de la presentación del Festival de cine, el gobernador estuvo en Uruguay, donde mantuvo una charla de una hora y media con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. “Fue una charla no solo muy amena sino también una charla muy interesante, Sanguinetti es una persona que además de haber sido dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay, es un escritor, es periodista, es una persona que tiene mucho para aportar a esta Latinoamérica de hoy, a este Mercosur de hoy, a esta hermandad entre orientales, como decimos nosotros y entrerrianos, somos de una misma cuna. Entonces tener una charla de esta naturaleza, la verdad es que es muy positiva, muy valorada” explicó.

Pero en medio de las sonrisas y de las declaraciones amables, el gobernador también se refirió a un tema que lo tiene preocupado desde hace meses: la apertura de las fronteras. “Desde octubre que venimos reclamando para que se habiliten los dos pasos fronterizos que faltan, encontramos mucha reticencia en las autoridades sanitarias de nación. Yo soy optimista de que se puedan abrir las fronteras, no voy a bajar los brazos hasta que las fronteras puedan abrirse, los vecinos de las ciudades argentinas y uruguayas que están ensambladas, que tienen familia de un lado y del otro merecen tener esta posibilidad, porque además hay normas de control, hay normas sanitarias que se cumplen y no generan riesgo, entonces entendemos que es prioritario y seguiré insistiendo ante las autoridades nacionales que la verdad es que de manera incomprensible todavía no las han abierto, pero somos optimistas en que pronto se pueda lograr”, aseguró.

Pese a estar vacunado, el gobernador Gustavo Bordet contrajo Covid-19 por segunda vez

- ¿Cómo se siente, desde Entre Ríos, que el presidente Alberto Fernández se haya recostado tanto en los intendentes del conurbano para afrontar los dos años de gestión que siguen?

-Yo tengo con el presidente un compromiso de trabajo que se ha efectivizado. En la provincia hemos recibido en tiempo y forma todos los fondos que nos correspondían y también otros fondos extraordinarios que se giraron en la pandemia para sobrellevar esta situación que se nos presentó de manera intempestiva, y poder dotar a nuestro sistema sanitario de la infraestructura que era necesaria. Nosotros siempre vamos a bregar desde Entre Ríos por el federalismo. Entre Ríos fue cuna del federalismo, y nosotros defendemos los intereses de los entrerrianos pero también trabajamos con el gobierno nacional, con el presidente de manera de complementarnos y pertenecemos a un mismo espacio y a un proyecto político.