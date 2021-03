Gustavo Posse: "Macri tiene que seguir haciendo política, pero es problema del PRO"

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se pronunció este lunes respecto de la figura del expresidente Mauricio Macri como líder de Juntos por el Cambio y reconoció: "Macri tiene que seguir haciendo política, pero es problema del PRO".

En entrevista con el periodista Edi Zunino, Posse precisó que "los radicales tenemos la vocación de estar juntos y, bajo el criterio de los mejores, apoyar al mejor”. Y agregó: "Si Rodríguez Larreta es el mejor para 2023 lo apoyaremos, pero no yendo a la cola".

Respecto de los comicios que se llevaron a cabo el domingo para definir la conducción de la Unión Cívica Radical, y cuyos resultados todavía están siendo analizados por la Junta Electoral, instó a que se cuente "voto por voto". Indicó también querer recuperar el espíritu de Ricardo Alfonsín y elogio al senador nacional, Martín Lousteau.

Respecto a las intendencias en la provincia de Buenos Aires, aseguró que “hay un buen nivel tanto de Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Eso hace que llegado el momento de situaciones tan nuevas, difíciles, críticas, como la pandemia, la colaboración se afiance”.

Acto seguido, admitió que "Kicillof no discrimina con las vacunas, el problema es que faltan". Concluyendo con el diálogo, sentenció: “Es de mala fe esperar que fracase el gobierno para que volvamos nosotros y después no estar preparados para gobernar por que no supimos ser una oposición constructiva tampoco”.

JFG